“I Care A Lot”: su Prime Video l’esilarante thriller con Rosamund Pike

In streaming dal 19 febbraio, ha come protagonista una tutrice legale senza scrupoli che finisce per prendersela con l’assistita sbagliata

18 Febbraio 2021 | 15:55 di Valentina Barzaghi

Il nuovo film di J Blakeson, già regista di “La scomparsa di Alice Creed”, inizia con un monologo della protagonista su prede e predatori umani, che conclude dichiarando di appartenere al secondo gruppo. S’intitola “I Care A Lot” ed è in streaming su Amazon Prime Video dal 19 febbraio. A interpretare Marla Grayson, la temibile “leonessa” al centro del racconto, c'è la perfetta Rosamund Pike (“Gone Girl - L’amore bugiardo”, “Jack Reacher - La prova decisiva”).

La trama

Marla Grayson, una donna senza scrupoli e dotata di estrema sicurezza di sé, è una tutrice legale affidata dal Tribunale a decine di anziani. Nella sua professione, però, Marla non è mossa da nessun intento nobile: con metodi loschi ma legali, truffa i suoi assistiti sottraendo loro risparmi e averi. Ci riesce attraverso una tecnica rodata in cui sono coinvolti medici e case di cura corrotti, ma soprattutto la sua inseparabile Fran (Eiza González), spalla criminale e amante. Tutto sembra andare per il meglio, fino al giorno in cui Marla se la prende con l’anziana sbagliata: Jennifer Peterson (Dianne Wiest), una pensionata che nasconde un segreto pericoloso.

“I Care A Lot” è un film spietato e divertente. Marla Grayson è una delle villain più implacabili e non disposte alla redenzione portate di recente al cinema. La sua faccia tosta e il suo coraggio, la sua sicurezza macchiata di gestualità teatrali, per non parlare della sua dialettica e i suoi outfit, la allontanano però dalla realtà permettendoci di riconoscerla come personaggio e di goderne fino in fondo. Marla è una moderna Crudelia Demon, che si arricchisce sulla pelle altrui, senza mai provare il minimo rimorso.

E anche quando capisce di aver commesso un errore scegliendo come vittima Jennifer Peterson, una donna che ha collegamenti con pericolose frange mafiose della città, non è disposta a retrocedere. “I Care A Lot” assume quindi da circa metà film in avanti notevoli connotazioni crime, con tanto di rapimenti e piani omicidi ben architettati, messi in scena con una studiata e ben scritta esagerazione ironica.

Il cast

Nel cast, insieme a Rosamund Pike ci sono la due volte premio Oscar Dianne Wiest (“Hannah e le sue sorelle”, “Pallottole su Broadway”), Peter Dinklage (“Game of Thrones”), nei panni dello spietato criminale appassionato di dolci Roman Lunyov, e la meravigliosa Eiza González (“Baby Driver - Il genio della fuga”), ma anche Chris Messina, Macon Blair, Alicia Witt e molti altri.