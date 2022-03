“I cassamortari”, una dark comedy per Claudio Amendola

Dal 24 marzo marzo su Prime Video il film con un cast stellare Antonella Silvestri







Un cast d’eccezione per l’ultimo film di Claudio Amendola, “I Cassamortari”, disponibile su Prime Video dal 24 marzo: Edoardo Leo, Massimo Ghini, Lucia Ocone, Gianmarco Tognazzi, Antonello Fassari, Massimo Dapporto, Alice Benvenuti, Alessandro Sperduti, Giuliana Loiodice e Sonia Bergamasco sono i protagonisti della dark comedy, nata da un soggetto di Francesca Neri e Claudio Amendola. Tra i protagonisti anche Piero Pelù in versione attore che interpreta il ruolo di una rockstar che muore di overdose - ahilui - durante una campagna di sensibilizzazione contro le droghe. E a organizzare il funerale del noto cantante ci penserà la famiglia Pasti, protagonista del film.

La trama ruota intorno all’impresa di pompe funebri a conduzione familiare. I Pasti sono “becchini” da diverse generazioni, ma si ritrovano in grande difficoltà dopo la morte del papà, gestore di lunga data dell’agenzia. I suoi figli, non sapendo come mandare avanti l'attività ormai sempre più sull’orlo del fallimento, colgono e sfruttano l’occasione della morte della rockstar Gabriele Arcangelo (interpretato da Pelù), per dare una svolta all’impresa.

L’amante (Sonia Bergamasco) e la figlia Celeste (Alice Benvenuti) decidono di ottenere quanti più soldi possibili: affidandosi ai famosi “cassamortari”, cercano di sfruttare la fama del defunto. Prima un funerale pubblico poi un evento sui social inducono le pompe funebri a riesumare più volte la salma della rockstar che in vita era stato un tossico e un artista isterico. "Tutti devono morì, ma solo in pochi ce guadagnano": questo è il motto della famiglia Pasti.