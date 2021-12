“I delitti del BarLume”: trama, cast e trailer dei nuovi episodi “Compro oro” e “A bocce ferme”

l 17 e il 24 gennaio arrivano su Sky Cinema e in streaming su Now due nuovi film della serie tratta dai libri di Marco Malvaldi "I delitti del BarLume" Credit: © Sky Redazione Sorrisi







Torna l'appuntamento con "I delitti del BarLume": il 17 e il 24 gennaio su Sky Cinema e in streaming su Now. Vedremo due nuovi film, "Compro oro" tratto dai romanzi di Marco Malvaldi e "A bocce ferme" liberamente ispirato all'omonimo romanzo, sempre di Malvaldi. Diretti da Roan Johnson, vedono protagonista come sempre Filippo Timi nei panni del barista investigatore Massimo Viviani. Nel trailer lo vediamo in compagnia dello storico cast per risolvere il mistero dei due nuovi omicidi di Pineta.

La trama

A Pineta l’omicidio di un compratore d’oro e un vecchio caso irrisolto chiamano all’indagine Massimo e la Fusco. Lui amante disperato e sospettoso di una relazione tra la Tizi e Beppe, lei sempre tartassata da Tassone. Riporteranno la pace al BarLume e ai suoi vecchini impiccioni.

Il cast

Nel cast, accanto a Filippo Timi, tornano Lucia Mascino nei panni del Commissario Fusco, i “vecchini” Alessandro Benvenuti (Emo), Marcello Marziali (Gino), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo), mentre Enrica Guidi è ancora una volta la barista Tizi, Stefano Fresi è Beppe Battaglia, fratellastro di Massimo e Corrado Guzzanti è Paolo Pasquali, truffaldino assicuratore di origini venete.

Il trailer