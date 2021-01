“I delitti del BarLume”: trama e cast di “Mare forza quattro”

11 Gennaio 2021 | 11:16 di Redazione Sorrisi

Tornano su Sky Cinema Uno due nuovi film de “I delitti del BarLume”. Il primo si intitola “Mare forza quattro” e va in onda l’11 gennaio alle 21.15, ma anche on demand su Sky e in streaming su NowTv.

Una forte mareggiata ha distrutto sedie e tavolini al BarLume e l’imminente arrivo del virus costringe i nostri protagonisti a confrontarsi con la tecnologia.

Il cast

Filippo Timi veste ancora i panni di Massimo Viviani, Lucia Mascino quelli del Commissario Fusco, Enrica Guidi è la Tizi, mentre Stefano Fresi e Corrado Guzzanti sono ancora una volta Beppe Battaglia e Paolo Pasquali. Sempre insieme, anche se questa volta con l’ausilio della tecnologia, il “quartetto uretra”, capitanato da Alessandro Benvenuti (Emo), insieme ad Atos Davini (Pilade) Marcello Marziali (Gino) e Massimo Paganelli (Aldo).

La trama

Una forte mareggiata di fine marzo si abbatte sul lungomare di Pineta distruggendo tavolini e sedie dell’amato Barlume. Sarà forse una metafora dell’arrivo del virus? Nel dubbio i vecchini, fatta eccezione per Emo (Alessandro Benvenuti), si sono già tappati in casa e così non possono assistere al ritrovamento del cadavere che la mareggiata ha portato sotto il bar, scuotendo la giornata di Beppe (Stefano Fresi), della Tizi (Enrica Guidi) e di Massimo (Filippo Timi). Un caso rognoso per la Fusco (Lucia Mascino), ma per fortuna a darle una mano c’è come al solito il Viviani.