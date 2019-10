I film da guardare su RaiPlay – lista aggiornata a ottobre 2019

18 Ottobre 2019 | 11:58 di Giulia Ausani

Non solo fiction, programmi e varietà: su RaiPlay c'è anche un catalogo di film tra recenti successi (sia nazionali che internazionali) e titoli d'epoca che hanno fatto la storia del cinema. Dai drammi all'horror, dalle commedie ai film per bambini, ce n'è davvero per tutti i gusti.

Visto che potrebbe essere difficile orientarsi in un catalogo così vasto, ecco la nostra selezione dei titoli da non lasciarsi sfuggire.



Guarda tutti i film su Raiplay



Smetto quando voglio Genere: commedia Primo capitolo della trilogia diretta da Sydney Sibilia, “Smetto quando voglio” racconta la storia di Pietro Zinni (Edoardo Leo), ricercatore che, dopo essersi visto tagliare i fondi per il suo progetto, decide di mettere insieme una banda di altri ricercatori - tutti costretti dal sistema a sbarcare il lunario con lavori modesti e precari - per produrre e spacciare una nuova smart drug. Nel cast anche Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Pietro Sermonti e Neri Marcorè.

Still Alice Genere: drammatico Nel 2014 Julianne Moore si è aggiudicata l’Oscar come miglior attrice protagonista per il ruolo in “Still Alice”, che racconta la storia di Alice Howland, una brillante linguista che insegna alla Columbia University e che, in seguito ad alcune brevi amnesie, scopre di essere affetta da una sindrome presenile di Alzheimer. Nel cast ci sono anche Alec Baldwin, Kristen Stewart, Kate Bosworth e Hunter Parrish nei ruoli rispettivamente del marito di Alice, John, e dei loro tre figli.

Il diritto di contare Genere: biografico Basato su un libro, “Il diritto di contare” racconta la vera storia di Katherine Johnson (Taraji P. Henson), matematica, scienziata e fisica afroamericana che durante i profondamente razzisti e sessisti Anni 60 collaborò con la NASA per calcolare le traiettorie del Programma Mercury e di Apollo 11. Accanto a lei, le colleghe Dorothy Vaughan (Octavia Spencer) e la calcolatrice e aspirante ingegnera Mary Jackson (Janelle Monáe).

Veloce come il vento Genere: drammatico Vincitore di sei David di Donatello nel 2017, tra cui quello a Stefano Accorsi come miglior attore protagonista, "Veloce come il vento" è un film di Matteo Rovere liberamente ispirato alla vita di Carlo Capone, pilota di rally. Racconta la storia di Loris (Accorsi), che alla morte del padre torna a casa, rivedendo dopo dieci anni i fratelli minori Giulia (Matilda De Angelis) e Nico. Giulia è una giovane pilota di macchine e Loris la aiuterà a vincere delle gare.

I mercenari Genere: azione Scritto, diretto e interpretato da Sylvester Stallone, “I mercenari” è un film del 2010 che omaggia i film d’azione degli Anni 80 e 90 e racconta le avventure di una squadra di mercenari che si ritrova invischiata in una missione a cui aveva inizialmente rifiutato di prendere parte. Nel cast anche Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Mickey Rourke, Jet Li, Jason Statham e Dolph Lundgren.

Lo chiamavano Jeeg Robot Genere: azione/supereroi Film d'esordio di Gabriele Mainetti, “Lo chiamavano Jeeg Robot” racconta di Enzo Ceccotti (Claudio Santamaria), ladruncolo che dopo un incidente scopre di essere dotato di una forza fisica mostruosa. Inizialmente deciso a usare questo superpotere per i suoi scopi, finirà a combattere contro il crimine organizzato di Roma e in particolare contro lo Zingaro, con l'interpretazione indimenticabile di Luca Marinelli. Nel 2016 il film ha conquistato 8 David di Donatello e tre Nastri d'argento.

Rush Genere: biografico Diretto da Ron Howard, racconta la storia della rivalità tra i celebri piloti di Formula 1 James Hunt e Niki Lauda, interpretati da Chris Hemsworth e Daniel Brühl: il primo inglese, un playboy che ama la velocità e godersi la vita; il secondo invece austriaco, preciso e metodico. Il film è stato candidato a due Golden Globe: quello per miglior film drammatico e quello a Daniel Brühl per miglior attore non protagonista.

La duchessa Genere: in costume Basato sulla biografia della duchessa del Devonshire Georgiana Spencer, scritta dalla storica americana Amanda Foreman, racconta la vita della duchessa Georgiana (Keira Knightley), uno spirito libero. Nel cast anche Ralph Fiennes nei panni del duca del Devonshire e Hayley Atwell in quelli di Lady Elizabeth Foster. Il film ha vinto l’Oscar per i migliori costumi.

Million Dollar Baby Genere: drammatico Film vincitore di quattro premi Oscar tra cui quello per il miglior film, "Million Dollar Baby" racconta la storia di un vecchio allenatore di boxe, Frankie Dunn (Clint Eastwood), che accetta di seguire l'allenamento di Maggie Fitzgerald (Hilary Swank, premio Oscar come miglior attrice protagonista), una cameriera che a 32 anni è decisa più che mai a diventare una pugile professionista. Nel cast anche Morgan Freeman, che per la sua interpretazione ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista.

Una questione privata Genere: drammatico Tratto dall’omonimo romanzo di Beppe Fenoglio, questo film diretto da Paolo e Vittorio Taviani racconta la storia del partigiano Milton (Luca Marinelli), che durante i combattimenti della guerra di liberazione nelle Langhe si divide tra la lotta ai nazifascisti, l’amicizia coi compagni di brigata e l’amore per Fulvia (Valentina Bellè).

Previous

Next