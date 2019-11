I film da guardare su RaiPlay – lista aggiornata a novembre 2019

Primo capitolo della trilogia diretta da Sydney Sibilia , “Smetto quando voglio” racconta la storia di Pietro Zinni ( Edoardo Leo ), ricercatore che, dopo essersi visto tagliare i fondi per il suo progetto, decide di mettere insieme una banda di altri ricercatori - tutti costretti dal sistema a sbarcare il lunario con lavori modesti e precari - per produrre e spacciare una nuova smart drug. Nel cast anche Valerio Aprea , Paolo Calabresi , Pietro Sermonti e Neri Marcorè .

The Founder

Genere: biografico/drammatico

“The Founder” è un film biografico del 2016 che racconta la nascita della catena di fast food McDonald’s, concentrandosi in particolare sulla storia di Ray Kroc (Michael Keaton), venditore dell’Illinois che negli anni ‘50 scopre in California il fast food di hamburger messo in piedi dai fratelli Mac e Dick McDonald (John Carroll Lynch e Nick Offerman). Nella loro piccola impresa familiare vede subito il potenziale per un franchising di successo, e farà quindi di tutto per sottrarre la società ai fratelli e creare un impero miliardario.