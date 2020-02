I film da vedere in chiaro in prima serata questa settimana

Lunedì 24 febbraio

• Italia 1 - "Fast & Furious 6" (Azione)



Dopo la rapina compiuta a Rio, Dom (Vin Diesel), Brian (Paul Walker) e il resto della squadra si sono separati, ma l'impossibilità di tornare a casa e una vita sempre in fuga lasciano un vuoto nelle loro esistenze. La richiesta d'aiuto dell'agente Hobbs (Dwayne Johnson) riporta il team in azione.



• Tv8 - "Man on Fire - Il fuoco della vendetta" (Thriller)



Un ex agente della CIA, ingaggiato per proteggere la figlia di una coppia di ricchi messicani, non può evitare che la ragazzina venga rapita. La sua vendetta sarà implacabile. Con Denzel Washington.

• Canale 20 - "Collateral" (Thriller)



Un killer, arrivato a Los Angeles con un elenco di cinque persone da uccidere, costringe un tassista a fargli da guida. Ma i ruoli di vittima e carnefice si confonderanno. Con Tom Cruise e Jamie Foxx.



• Rai 4 - "Predators" (Fantascienza)



Il mercenario Royce, un gruppo di assassini di professione e un medico in disgrazia si ritrovano in un pianeta sconosciuto. Abituati a essere predatori si ritroveranno prede. Nel 2010 la saga di "Predator" ha tentato il rilancio con questo film interpretato da Adrien Brody e Alice Braga.



• La 5 - "Rosamunde Pilcher: Un amore che ritorna" (Drammatico)



Helen, insegnante e sindaco di St.Mark, in Cornovaglia, è fidanzata con il pastore della chiesa locale. Ma l'arrivo di Nael Rayan complica la situazione.