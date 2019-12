I film Disney da vedere a Natale sui canali Rai

17 Dicembre 2019 | 16:42 di Giulia Ausani

Anche quest'anno la Rai per le feste di Natale ha programmato un palinsesto a tema Disney con classici d'animazione, grandi successi Pixar e film in live action che terranno compagnia a grandi e piccini.

Si parte la sera del 23 dicembre con "Alla ricerca di Dory" e si prosegue con titoli come "Cenerentola", il remake de "La bella e la bestia" e "Ratatouille". Di seguito trovate i dettagli della programmazione Rai a tema Disney delle feste.

Alla ricerca di Nemo In onda lunedì 23 dicembre su Rai 2 Si parte la sera dell'antivigilia con "Alla ricerca di Nemo", film Pixar del 2003 che racconta la storia di Marlin, un pesce pagliaccio che si imbarca in un lungo viaggio nelle profondità dell'oceano per trovare suo figlio Nemo, recuperato da un sub e finito nell'acquario di un dentista a Sidney. Ad aiutare Marlin c'è anche la sbadata Dory (doppiata da Paola Cortellesi), pesce chirurgo femmina che soffre di perdita di memoria a breve termine.

Alla ricerca di Dory In onda martedì 24 dicembre su Rai 2 La sera della Vigilia tocca a "Alla ricerca di Dory", sequel di "Alla ricerca di Nemo". Questa volta a perdersi è Dory, che in seguito a un incidente viene recuperata dai volontari di un grande parco acquatico dove incontra un polpo di nome Hank, che decide di aiutarla nel suo tentativo di fuga mentre anche Marlin è sulle tracce dell'amica. Una volta nel parco, però, alcuni flashback aiuteranno Dory a ricordare se stessa e le sue origini.

La Bella e la Bestia In onda il 25 dicembre su Rai 1 A Natale va in onda "La bella e la bestia", fedelissimo remake in live action del celebre classico d'animazione Disney del 1991. A interpretare Belle è Emma Watson, mentre nei panni della Bestia c'è Dan Stevens. Nel cast anche Luke Evans (è Gaston) e Josh Gad (Le Tont), e nei panni di Lumière, Tockins e Mrs. Bric ci sono Ewan McGregor, Ian McKellen ed Emma Thomspon.

Cenerentola In onda il 26 dicembre su Rai 1 A Santo Stefano tocca a un'altra principessa Disney, ovvero "Cenerentola". Ad andare in onda non sarà il remake in live action di Kenneth Branagh con Lily James nei panni della famosa principessa, ma il classico d'animazione originale del 1950. Una curiosità: il disegnatore Ward Kimball usò il suo stesso gatto come modello per il terribile Lucifero, perché non riusciva a trovare un altro gatto che sembrasse abbastanza cattivo.

Ratatouille In onda il 26 dicembre su Rai 2 La sera di Santo Stefano a tenerci compagnia è "Ratatouille", film Pixar del 2007 che ruota attorno a Rémy, un topolino di campagna che sogna di diventare uno chef come il suo idolo, Auguste Gusteau. Per una serie di vicissitudini, Rémy si ritrova a Parigi lontano dalla sua colonia e finisce nel vecchio ristorante di Gusteau, ora gestito da un uomo d'affari senza scrupoli. Qui fa la conoscenza di Alfredo Linguini, un maldestro sguattero che grazie al suo aiuto farà presto carriera in cucina.

Saving Mr. Banks In onda il 27 dicembre su Rai 2 Tom Hanks è Walt Disney ed Emma Thompson è P.L. Travers in "Saving Mr. Banks", film che racconta (prendendosi parecchie libertà) come Walt Disney riuscì a ottenere i diritti di Mary Poppins dalla sua autrice. Il racconto della produzione del celebre film con Julie Andrews si alterna a flashback sull'infanzia di Travers, all'anagrafe Helen Lyndon Goff. Nel cast anche Colin Farrell nei panni di padre della scrittrice.

Previous

Next