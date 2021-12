I film Disney da vedere a Natale 2021 sui canali Rai

In onda sabato 25 dicembre alle 21.20 su Rai3

Miguel è un aspirante cantante e chitarrista che sogna una carriera musicale, ma da generazioni ormai alla sua famiglia è proibito fare musica a causa di alcune malefatte commesse da un antenato. Questo però non ferma Miguel, che nel tentativo di dimostrare il proprio talento si ritrova misteriosamente catapultato nell'Aldilà in occasione del Giorno dei Morti. Qui si avventurerà in un viaggio alla scoperta della storia - e dei misteri - della sua famiglia.