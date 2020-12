I film Disney da vedere a Natale sui canali Rai

Alla ricerca di Nemo

In onda mercoledì 23 dicembre su Rai2 alle 21.20

Si parte la sera dell'antivigilia con "Alla ricerca di Nemo", film Pixar del 2003 che racconta la storia di Marlin, un pesce pagliaccio che si imbarca in un lungo viaggio nelle profondità dell'oceano per trovare suo figlio Nemo, recuperato da un sub e finito nell'acquario di un dentista a Sidney. Ad aiutarlo c'è anche la sbadata Dory (doppiata da Paola Cortellesi), pesce chirurgo femmina che soffre di perdita di memoria a breve termine.