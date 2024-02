I film in uscita su Netflix nel 2024

Dal thriller mozzafiato “The Union”, al ritorno di Eddy Murphy in “Beverly Hills Cop IV”, l’attesissimo “Damsel” e il secondo capitolo di "Rebel Moon" Carola Piluso







Per questo 2024 tante sono le novità in arrivo in casa Netflix, la piattaforma streaming ha infatti annunciato i film in uscita nel corso dell’anno. Non solo avventure adrenaliniche che ci faranno saltare dal divano come il thriller con Mark Wahlberg e Halle Berry “The Union” o il fantascientifico “Atlas” con protagonista Jennifer Lopez, ma anche il grande ritorno di Eddy Murphy nei panni dell’agente Axel Foley in “Beverly Hills Cop IV”.

Tra i titoli più attesi c'è anche “Rebel Moon – Parte 2: la sfregiatrice”,dove ritroveremo la guerriera Kora, e il fantasy per ragazzi “Damsel” con le amatissime Millie Bobby Brown e Angela Bassett. I più piccoli non saranno esclusi e per loro arriva la coraggiosa Ellian di “Spellbound” e la talentuosa “Thelma l’unicorno”. Per chi invece preferisce sognare con le commedie romantiche c’è “A Family Affair” con Nicole Kidman e Zac Efron o “Irish Wish” con Lindsay Lohan. Il catalogo accontenta i gusti di tutti trasportandoci in storie ricche di amore, passione ed emozioni che vanno oltre ogni immaginazione.

I Film Netflix più attesi del 2024 Mea Culpa Data di uscita: 23 febbraio 2024 Quando l'avvocato difensore penale Mea Harper (Kelly Rowland) si occupa del caso dell'omicidio dell'artista Zyair Malloy (Trevante Rhodes), la verità non è così ovvia come sembra. Mentre cerca di determinare l'innocenza o la colpevolezza del suo cliente, si scopre che tutti sono colpevoli di qualcosa. Mea Culpa di Tyler Perry esplora cosa succede quando il desiderio ardente prende il sopravvento e le cose si fanno pericolose. Spaceman Data di uscita: 1 marzo 2024 Dopo sei mesi in missione di ricerca solitaria ai confini del sistema solare, un astronauta, Jakub (Adam Sandler), si rende conto che il matrimonio che si è lasciato alle spalle potrebbe non essere più ad aspettarlo quando tornerà sulla Terra. Nel disperato tentativo di sistemare le cose con sua moglie Lenka (Carey Mulligan), viene aiutato da una misteriosa creatura che trova nascosta nella sua nave. Hanuš (doppiato da Paul Dano) lavora con Jakub per dare un senso a ciò che è andato storto prima che sia troppo tardi. Damsel Data di uscita: 8 marzo 2024 Una devota damigella accetta di sposare un affascinante principe, per poi scoprire che la famiglia reale vuole offrirla in sacrificio per ripagare un vecchio debito. Intrappolata in una caverna con un drago sputafuoco, dovrà utilizzare astuzia e caparbietà per sopravvivere. Irish wish Data di uscita: 15 marzo 2024 Quando l'amore della sua vita si fidanza con la sua migliore amica, Maddie mette da parte i suoi sentimenti per fare da damigella d'onore al loro matrimonio in Irlanda. Alcuni giorni prima che la coppia si sposi, esprime un desiderio. Il desiderio si avvera e ora è Maddie a essere la sposa, ma si renderà conto che la sua vera anima gemella è qualcun altro. Shirley Data di uscita: 22 marzo 2024 Racconta la storia della prima deputata nera (e icona politica) Shirley Chisholm, e della sua pionieristica corsa alla presidenza degli Stati Uniti nel 1972. The beautiful game Data di uscita: 29 marzo 2024 Una squadra di calciatori inglesi senzatetto guidati dal loro allenatore Mal (Bill Nighy) viaggiano da Londra a Roma per competere in un torneo di calcio: la Homeless World Cup. All'ultimo minuto decidono di portare con sé un talentuoso attaccante Vinny (Micheal Ward), ma lui dovrà affrontare i suoi problemi e il suo passato. A Roma, come nella vita, c’è tutto da giocarsi. Rebel Moon – Parte 2: La sfregiatrice Data di uscita: 18 aprile 2024 Continua la saga con la guerriera Kora. Alla vigilia della battaglia i guerrieri devono affrontare le verità del proprio passato, ognuno dei quali rivelerà il motivo per cui combattono. Mentre tutta la forza del Regno si abbatte sulla crescente ribellione, si stringono legami indissolubili, emergono eroi e nascono leggende. Thelma l'unicorno Data di uscita: 17 maggio 2024 Thelma sogna di diventare una star della musica e in un momento del destino rosa e pieno di glitter, si trasforma in un unicorno e diventa immediatamente una celebrità globale. Ma questa nuova vita di fama ha un costo. Beverly Hills Cop IV Data di uscita: 3 luglio 2024 Il detective Axel Foley (Eddie Murphy) è tornato a Beverly Hills. Dopo che la vita di sua figlia è stata minacciata si allea con un nuovo partner (Joseph Gordon-Levitt) e insieme ai vecchi amici Billy Rosewood (il giudice Reinhold) e John Taggart (John Ashton) sventa un complotto. The union Data di uscita 16 agosto 2024 Mike (Mark Wahlberg), un operaio edile del Jersey con i piedi per terra, viene catapultato nel mondo delle super spie e degli agenti segreti quando la sua fidanzata del liceo Roxanne (Halle Berry) lo recluta per un'importante missione dell'intelligence americana. Atlas Data di uscita: 2024 Atlas Shepherd (Jennifer Lopez), una brillante ma misantropa analista di dati con una profonda sfiducia nei confronti dell'intelligenza artificiale, si unisce a una missione per catturare un robot rinnegato con cui condivide un passato misterioso. Ma quando i piani vanno male, la sua unica speranza di salvare il futuro dell’umanità dall’intelligenza artificiale è fidarsi di essa. A Family Affair Data di uscita: 2024 Una storia d'amore sorprendente dà il via a conseguenze comiche per una giovane donna (Joey King), sua madre (Nicole Kidman) e il suo capo e star del cinema (Zac Efron), mentre affrontano le complicazioni dell'amore, del sesso e dell'identità. Spellbound Data di uscita: 2024 Ellian, tenace giovane figlia dei sovrani di Lumbria, deve intraprendere un'audace missione per salvare la sua famiglia e il suo regno dopo che un misterioso incantesimo ha trasformato i suoi genitori in mostri.

