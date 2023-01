I film originali Netflix in uscita nel 2023

Un video annuncia le pellicole targate Netflix in arrivo in streaming nel corso dell'anno Ashton Kutcher in "Da te o da me" Credit: © Netflix Cecilia Uzzo







Sono almeno 16 i film originali che approderanno su Netflix nel corso del 2023, con un video la piattaforma streaming ha annunciato una serie di proposte in grado di accontentare tutti i gusti. Si va dalla commedia romantica "Da me o da te" con Reese Witherspoon e Ashton Kutcher e "A family affair" con Nicole Kidman e Zac Efron ai thriller "Leave the world behind" con Julia Roberts e Mahershala Ali e "The mother" con Jennifer Lopez nei panni di un’assassina. Ancora, pellicole per tutta la famiglia, con il film d’animazione "Leo" (camaleonte doppiato da Adam Sandler nella versione originale) al fantasy d’avventura "Damsel" con Millie Bobby Brown e Angela Bassett. Non mancano i grandi ritorni, come "Murder Mystery 2" (con Adam Sandler di nuovo con Jennifer Aniston), "Tyler Rake 2" con Chris Hemsworth e Idris Elba in "Luther: Verso l'inferno".

Il video annuncio di Netflix

I film originali in arrivo su Netflix

"You People" su Netflix dal 27 gennaio

In questa commedia scritta da Jonah Hill e Kenya Barris, due innamorati che si sono appena messi insieme affrontano le opinioni contrastanti dei genitori sulla loro relazione e scoprono che gli opposti si attraggono, ma alcune famiglie no. Il cast comprende Jonah Hill, Lauren London, David Duchovny e Nia Long, con Julia Louis-Dreyfus ed Eddie Murphy.

"Da me o da te" – su Netflix dal 10 febbraio

I due migliori amici Debbie (Reese Witherspoon) e Peter (Ashton Kutcher) si scambiano casa e vita per una settimana e scoprono che ciò che pensano di volere potrebbe non essere ciò di cui hanno realmente bisogno.

"Luther: Verso l'inferno – su Netflix dal 10 marzo

Dalla serie tv, continua la storia del brillante detective caduto in disgrazia John Luther (Idris Elba) dietro le sbarre, mentre un efferato killer terrorizza. Tormentato per non essere riuscito a catturare il cyber psicopatico che ora lo perseguita, decide di evadere di prigione per portare a termine il lavoro con ogni mezzo necessario.

"Murder Mystery 2" – su Netflix dal 31 marzo

Nick (Adam Sandler) e Audrey Spitz (Jennifer Aniston) sono ora dei detective privati con la propria agenzia investigativa e si ritrovano al centro di un'indagine internazionale quando un amico viene rapito.

"The Mother" – su Netflix dal 12 maggio

Jennifer Lopez interpreta un'assassina che decide di uscire allo scoperto per trovare e proteggere la figlia a cui inizialmente aveva rinunciato per tenerla al sicuro. Nel cast ci sono anche Joseph Fiennes, Omari Hardwick, Gael García Bernal, Paul Raci e Lucy Paez.

"Tyler Rake (Extraction 2)" – su Netflix dal 16 giugno

Dopo essere sopravvissuto a malapena agli eventi del primo film, il mercenario australiano sotto copertura Rake (Chris Hemsworth) riceve l'incarico di un'altra missione letale: salvare la famiglia maltrattata di uno spietato gangster georgiano dalla prigione in cui è detenuta.

"They cloned Tyrone" – su Netflix dal 21 luglio

Anche se Fontaine (John Boyega), Yo-Yo (Teyonah Parris) e Slick Charles (Jamie Foxx) non si sopportano, si uniscono per portare alla luce un terribile complotto governativo che coinvolge i cloni.

"Heart of Stone" – su Netflix dall’11 agosto

Lo spy thriller con Gal Gadot, Jamie Dornan e Alia Bhatt è diretto da Tom Harper su sceneggiatura di Greg Rucka and Allison Schroeder. Tra le location in cui è stato girato c'è anche l'Italia.

"Lift" – su Netflix dal 25 agosto

Una banda internazionale di rapinatori è reclutata per prevenire un attacco terroristico e deve mettere a segno il colpo su un aereo in volo.

"Damsel" – su Netflix dal 13 ottobre

Millie Bobby Brown interpreta una giovane damigella convinta di sposarsi con un bel principe, ma scopre che l'intero accordo non è quello che sembra: la famiglia reale intende sacrificarla a un drago, si ritrova intrappolata in una grotta e costretta a usare il suo ingegno per uscirne viva.

"Pain Hustlers" – su Netflix dal 27 ottobre

Dopo aver perso il lavoro, un'operaia entra in una start up farmaceutica sull'orlo del fallimento pur di poter mantenere la figlia, ma si ritrova coinvolta in pericolose attività illegali. Con Emily Blunt, Chris Evans, Catherine O'Hara e Andy García.

"The Killer" – su Netflix dal 10 novembre

David Fincher dirige un noir che racconta di un assassino professionista in un mondo che ha perso la sua bussola morale, con Michael Fassbender e Tilda Swinton.

"A family affair" – su Netflix dal 17 novembre

Commedia romantica e musicale con Nicole Kidman, Zac Efron e Joey King.

"Leo" – su Netflix dal 22 novembre

Dopo una lunga vita trascorsa come animale domestico in classe, tutto ciò che desidera la lucertola 74enne Leo (Adam Sandler) è un po' di tempo fuori dal suo terrario e lontano dal suo compagno di stanza tartaruga (Bill Burr). Ma quando Leo riesce finalmente a portare a termine il suo piano di fuga, viene immediatamente coinvolto nelle vite caotiche dei ragazzi della scuola che lo amano da anni.

"Leave the world behind" – su Netflix dal 8 dicembre

Il film segue la storia di due famiglie in vacanza a Long Island il cui divertimento è interrotto da un enorme e improvviso blackout che sembra aver lasciato gran parte dell'isola senza elettricità. Due figure misteriose appaiono per spiegare cosa c'è davvero dietro il black out. Con Julia Roberts e Mahershala Ali, Ethan Hawke, Kevin Bacon.

"Rebel Moon" – su Netflix dal 22 dicembre

La vita pacifica di chi vive nelle colonie ai margini della galassia viene minacciata dell'arrivo degli eserciti distruttivi del tirannico reggente Balisarius. Una giovane donna di nome Kora si fa avanti per costruire un proprio esercito per difendersi.