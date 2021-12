“I fratelli De Filippo”, trama e cast

Il film in onda giovedì 30 dicembre su Rai1 è una storia vera, emozionante e commovente Simona De Gregorio







Sembra quasi un romanzo di fantasia. Invece quella de "I fratelli De Filippo", il film in onda giovedì 30 dicembre su Rai1, è una storia vera, emozionante e commovente. Il regista Sergio Rubini ci porta nella Napoli dei primi del 900 dove Eduardo, Titina e Peppino (interpretati da adulti da Mario Autore, Anna Ferraioli Ravel e Domenico Pinelli) vivono con la madre Luisa De Filippo (Susy Del Giudice).

I tre ragazzi sono figli illegittimi di Eduardo Scarpetta (Giancarlo Giannini), ricco e famoso attore e drammaturgo dell’epoca, che si fa passare per loro zio. Ma, pur non avendoli riconosciuti, li introduce nel mondo del teatro. La situazione diventa però complicata alla morte di Scarpetta, quando i figli legittimi, soprattutto il “preferito” Vincenzo (Biagio Izzo), si spartiscono la sua eredità non lasciando nulla ai fratellastri. Ma a fronte di un patrimonio economico perso, ai De Filippo resta una più grande eredità: il talento.

Non sarà comunque facile affermarsi nello spettacolo, e proprio le difficoltà che incontreranno e i conflitti tra di loro sono al centro del film, che ripercorre la prima parte della carriera dei fratelli fino al debutto nel 1931 sotto il nome di “Compagnia del Teatro Umoristico I De Filippo”. Oltre a un’eccellente sceneggiatura, il film conta su uno straordinario cast, in cui spicca la bravura di Giancarlo Giannini. Perfetto nel ruolo di Scarpetta, tocca l’apice nella frase rivolta a Eduardo: «Sei la punizione mia. Non ti ho dato il nome, ma tu ti sei rubata l’arte». Un’arte sopravvissuta alle ferite e al passare del tempo.