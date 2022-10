“I guardiani della galassia – Holiday special”: il trailer per un Natale da ridere

Lo speciale natalizio con Kevin Bacon come super ospite arriva su Disney+ il 25 novembre Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

I Guardiani della Galassia sono pronti per Natale: "I guardiani della galassia - Holiday special" debutterà in streaming su Disney+ il 25 novembre. A darci un assaggio dell'atmosfera arriva il trailer, ironico e divertente.

Il trailer

Il video mostra uno Star Lord (Chris Pratt) depresso dopo la scomparsa della sua Gamora: la sua tristezza preoccupa gli altri Guardiani, che vogliono aiutare l’amico. Essendo un terrestre, pensano, dovrebbe amare il Natale, perciò si organizzano per fargli un regalo davvero speciale. Vista la sua passione per le musicassette, i Guardiani decidono di regalargli Kevin Bacon, in carne e ossa, che si ritrova quindi prelevato, per non dire sequestrato, da casa sua. La star cerca, naturalmente, di scappare.

"I guardiani della galassia – Vol. 3"

I guardiani torneranno ufficialmente sul grande schermo con "I guardiani della galassia – Vol. 3 ". Il film, diretto da James Gunn come i precedenti, sarà in sala il 23 maggio 2023, con Chris Pratt, Dave Bautista, Pom Klementieff, Sean Gunn, Karen Gillan e le voci di Bradley Cooper e Vin Diesel, per Rocket e Groot.