“I mercenari 2”: cast, trama e trailer

Un film del 2012 diretto da Simon West con cast stellare che comprende Sylvester Stallone, Chuck Norris e Arnold Schwarzenegger I Mercenari 2 Credit: © Universal Lorenzo Di Palma







Stallone, Schwarzenegger e Willis per la prima volta insieme, nello stesso film, nella stessa scena, tutti e tre in campo a sparare all’unisono. È il culmine de “I mercenari 2”, secondo capitolo della nuova saga diretta da Simon West in cui torna la squadra degli "eroi sacrificabili" capitanati da Barney Ross (Sylvester Stallone), che riunisce il gruppo al completo per portare a termine un lavoro apparentemente molto semplice, commissionatogli da Mr. Church (Bruce Willis). Le cose purtroppo però iniziano ad andare per il verso sbagliato e uno di loro (Tool ovvero Mickey Rourke, cuore e anima del gruppo) viene brutalmente ucciso: i Mercenari saranno quindi costretti a cercare vendetta in un territorio ostile dove tutto e tutti sono contro di loro. Accanto al cast stellare di attori già presenti nel primo episodio, il film segna il ritorno in pianta stabile alla recitazione cinematografica di Chuck Norris e Arnold Schwarzenegger e vede inoltre l'ingresso nel gruppo di Liam Hemsworth e Jean Cleaude Van Damme, che interpreta la parte del "cattivo". Come per il primo capitolo, anche in “Mercenari 2“ la sceneggiatura è curata da Sylvester Stallone.

Il trailer

Il cast

Genere : Azione

: Azione Titolo originale : The Expendables 2

: The Expendables 2 Uscita: 2012

2012 Nazionalità : Stati Uniti

: Stati Uniti Durata : 93'

: 93' Regista: Simon West

Attori: Sylvester Stallone, Jason Statham, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, Jet Li, Dolph Lundgren, Terry Crews, Randy Couture, Scott Adkins, Liam Hemsworth, Novak Djokovic, Charisma Carpenter, Nikolette Noel, Nan Yu, Amanda Ooms

La trama

Barney Ross e i suoi mercenari partecipano a una nuova missione al seguito di Mr. Church. Un lavoro apparentemente facile: con l'aiuto della combattente esperta Maggie, devono recuperare un documento importante contenuto in un aereo schiantatosi tra i monti dell'Est Europa. Durante l'operazione, però, un membro della squadra viene ucciso da Vilain, capo di un'organizzazione criminale e tutti gli altri combatteranno per vendicarlo e sopravvivere alla violenza improvvisa che li colpisce.