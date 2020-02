“I nostri figli”: trama e cast del film con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti

25 Febbraio 2020 | 11:06 di Redazione Sorrisi

Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti sono i protagonisti di "I nostri figli", film tv in onda su Raiuno in prima serata.



«E per la terza volta siamo marito e moglie» ha detto Vanessa Incontrada. «Lavorare con Giorgio è magnifico, fra noi c’è una grande confidenza e anche un modo molto simile di vedere le cose». Le fa eco Pasotti: «Ormai ci conosciamo come due parenti, Vanessa è una compagna di viaggio perfetta e una grande professionista».

Questo terzo “matrimonio” professionale racconta una storia vera: la tragedia di tre bimbi rimasti orfani della madre, uccisa dal padre violento, e poi adottati da un cugino della donna e sua moglie. «Parliamo di due veri eroi e quindi mi auguro che questa storia possa far riflettere tutti gli spettatori non solo sul problema del femminicidio, ma anche sul fatto che una tragedia del genere può avere un lieto fine» racconta Pasotti.

I personaggi del film tv portano nomi di fantasia, ma le persone reali a cui s’ispirano, Paola Giulianelli e Carmelo Calì, sono state coinvolte nella realizzazione, assistendo anche alle riprese. «Erano sempre sul set» dice la Incontrada, «e perciò sentivamo doppiamente la responsabilità di rappresentarli. Ma i loro racconti, i loro commenti alle scene che giravamo ci arricchivano molto e ci hanno aiutato a capire tante cose, a cominciare dal rapporto fra loro come marito e moglie». Pasotti ci tiene però ad aggiungere che un lavoro del genere non è stato affatto semplice. «Abbiamo dovuto riportare in una fiction una realtà dura, fatta di grande affetto e tanto amore ma anche di stenti. Il mio personaggio è combattuto tra i doveri di padre, per i due bambini che già ha, e la responsabilità di non abbandonare i tre orfani, il tutto in mezzo a grossi problemi di natura economica».



Cast

Genere: Drammatico

Durata: 101'

Regista: Andrea Porporati

Cast: Vanessa Incontrada, Giorgio Pasotti, Francesco Emanuele Chinnici, Gabriele Provenzano

Trama

Roberto e Anna vivono a Senigallia. Due figli e un matrimonio riuscito: una coppia italiana come tante, alle prese con le gioie e le difficoltà di tutti i giorni.

All’improvviso, davanti a loro, un’altra famiglia si sgretola per sempre: Elena Di Stefano, cugina siciliana di Roberto, viene uccisa in Sicilia dall’ex marito. Aveva tre figli: Luca, Giovanni e Claudio. Roberto e Anna, di fronte alla solitudine e al futuro vuoto di questi tre bambini siciliani, compiono una scelta che solo il cuore può dettare: prenderli subito in affidamento.

Liberamente ispirato ad una storia realmente accaduta, il film vuole tenere alta l’attenzione sul dramma del femminicidio e sui problemi che devono affrontare “quelli che restano”, in particolare i bambini e gli adolescenti, oltre alle famiglie che decidono di occuparsi di loro strappandoli ad un destino di solitudine