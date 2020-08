“Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo”: trama, cast e trailer

08 Agosto 2020 | 15:09 di Lorenzo Di Palma

Durante la guerra di secessione tre uomini privi di scrupoli e di ideali - Joe il buono, Tuco il brutto e Sentenza il cattivo - si ritrovano, uniti da una difficile alleanza, alla ricerca di una fortuna in oro sepolta da un certo Bill Carson in un cimitero remoto. Sono queste le premesse da cui muove il capolavoro girato da Sergio Leone nel 1966, Il buono, Il brutto, Il cattivo, terzo e ultimo tassello della cosiddetta “trilogia del dollaro” con Per un pugno di dollari e Per qualche dollaro in più. A interpretare i tre protagonisti un trio di grandi attori: Clint Eastwood, Eli Wallach e Lee Van Cleef, affiancati nel cast da Aldo Giuffré, Claudio Scarchilli, Enzo Petito, John Bartha e Rada Rassimov.

IL TRAILER

LA TRAMA

Mentre divampa la Guerra di Secessione, tre uomini privi di scrupoli e di ideali vivono ai margini della legalità: Tuco "il brutto", Joe "il buono" e Sentenza "il cattivo". Sentenza è da tempo sulle tracce di una grande quantità d'oro nascosta al sicuro dal temibile Bill Carson dentro una tomba. Per uno scherzo del destino, però, è il buono a scoprire quale sia il nome scritto sulla tomba e il brutto a individuarne l'ubicazione… I tre, che mal si sopportano, decidono di passare a una tregua, per trovare un tesoro nascosto. Visto che hanno bisogno uno dell'altro per trovare la tomba, si tengono d'occhio fino a che non trovano il bottino, per poi passare a spararsi nel bel mezzo del cimitero nella scena del "triello" (uno stallo alla messicana) nel finale del film che è rimasta esemplare anche grazie alla colonna sonora di Ennio Morricone…