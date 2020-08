“Il Burbero”: trama, cast e trailer

21 Agosto 2020 | 14:08 di Lorenzo Di Palma

«Nella vita c'è chi sa e chi non sa. Io sa». Ultima collaborazione di Celentano con i due registi Castellano & Pipolo (Franco Castellano e Giuseppe Moccia) e seguito ideale del grande successo del Bisbetico Domato, Il burbero è una commedia arrivata nelle sale nel 1986 che vede al fianco del Molleggiato - che interpreta l’avvocato Tito Torrisi - l’attrice americana Debra Feuer - nei panni della cameriera Mary Cimino Machiavelli - famosa perché è stata la moglie di Mickey Rourke e interprete anche di Attimo per attimo, The Hollywood Knights, Vivere e morire a Los Angeles. Nel cast anche due giovanissimi Peppe Lanzetta e Iaia Forte.

la Trama

Mary Cimino (Debra Feuer), un'avvenente cameriera italo-americana che lavora a New York, riceve una telefonata da Firenze dal neo-marito Giulio Machiavelli (Jean Sorel) che la invita a raggiungerlo poiché è diventato molto ricco in seguito ad un grosso affare. La giovane vuole partire subito ma ha problemi con l'aereo: non ci sono più posti. Ma tanto insiste che riesce a farsi cedere un posto da un burbero e misogino avvocato fiorentino, Tito Torrisi. Mary raggiunge così Firenze ma l'attende una sgradita sorpresa: suo marito non è lì ad attenderla, anzi quando lei lo vede, lui fa finta di non riconoscerla. E sola in una città sconosciuta, si affida quindi a un burbero avvocato conosciuto in aereo, Tito Torrisi (Adriano Celentano). Lui, suo malgrado, l'aiuta e finisce per innamorarsene, ricambiato. Tito scopre che il marito di Mary aveva compiuto una rapina con tre complici che poi aveva tradito, scappando con il bottino di 15 miliardi. Gli ex compari ora vogliono fargliela pagare e cercano di sapere qualcosa sulla refurtiva dalla moglie.

IL CAST

Adriano Celentano, Debra Feuer, Jean Sorel, Angela Finocchiaro, Mattia Sbragia, Peppe Lanzetta, Franco Diogene, Percy Hogan, Gigi Bonos, Tom Felleghi, Iaia Forte, Francesco Scali, Emilio Cappuccio, Claudia Balboni, Michela Albanese, Loredana Addari, Vincenzo De Toma. Musiche composte da Detto Mariano.

IL TRAILER