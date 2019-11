«Il cacciatore e la regina di ghiaccio»: cast, trama e trailer

30 Novembre 2019 | 16:25 di Redazione Sorrisi

«Il cacciatore e la regina di ghiaccio» è un film fantasy del 2016 diretto dal regista francese Cedric Nicolas-Troyan. Spin-off di «Biancaneve e il cacciatore» (2012), il film può vantare nel cast attori come Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt e Jessica Chastain. Una favola prestata al cinema, modernizzata e adattata alle esigenze di un nuovo pubblico, che ha ottenuto ottimi incassi ed un buon successo di critica.



Salti temporali e battaglie ad alto tasso di adrenalina per l'opera cinematografica di Cedric Nicolas-Troyan, che cura ogni minimo dettaglio dei costumi e della colonna sonora per una favola spettacolare che fa dell'imprevedibilità il suo punto di forza. Il cast, poi, è eccezionale: Charlize Theron ed Emily Blunt sono fredde e meravigliose nel ruolo delle due perfide regine e Chris Hemsworth interpreta egregiamente un eroe coraggioso e innamorato, come nelle migliori favole. Gli appassionati del genere non rimarranno certo delusi.

Cast

Genere: Avventura

Titolo originale: The Huntsman: Winter's War

Uscita: 2016

Durata: 114'

Regista: Cedric Nicolas-Troyan

Cast: Chris Hemsworth, Jessica Chastain, Charlize Theron, Emily Blunt



Trama

Freya (Emily Blunt), la sorella della malvagia regina Ravenna (Charlize Theron), possiede un dono unico: riesce a congelare istantaneamente ogni suo nemico. Trascorrendo gran parte della sua vita in un isolato palazzo innevato, la Regina di Ghiaccio è riuscita a formare un potente esercito, composto da esperti e letali cacciatori, tra cui Eric (Chris Hemsworth) e Sara (Jessica Chastain). I due, però,vengono esiliati per aver disobbedito all'unico ordine della perfida regnante: non lasciare spazio ai sentimenti. Quando Freya e la sorella Ravenna, resucitata dagli abissi, cominciano a rappresentare con la loro perfidia una seria minaccia per le Terre Incantate, saranno proprio i due coraggiosi cacciatori a opporsi per primi.



