“Il campione”: trama, cast e trailer

A un calciatore la cultura non serve a niente. Sicuri? C’è in giro un tipo strano, un professore dalla barba incolta e i modi bruschi, interpretato da Stefano Accorsi, che non la pensa così. E quando il destino gli fa incontrare il calciatore Christian Ferro (Andrea Carpenzano), campione della Roma problematico che in campo segna tanti gol, ma fuori sfascia Lamborghini e deruba negozi, il prof avrà modo di mettere a dura prova la sua bravura e, quel che più conta, anche se stesso. Di certo i due personaggi sono agli antipodi: cosa combineranno insieme?

“Il campione” è la storia diretta dall’esordiente (ma si era già fatto le ossa in varie fiction tra cui “Solo” e “Rosy Abate”) Leonardo D’Agostini. A produrre, dopo il premiatissimo “Veloce come il vento”, Matteo Rovere (là regista, qui produttore) che torna a raccontare una storia di vita e sport.

La ricetta è simile: una vicenda forte di passioni e contrasti familiari, unita al perfezionismo quasi maniacale nel ricostruire il mondo dello sport, in questo caso il calcio. Infatti, per rendere ancora più realistico l’ambiente della squadra della Roma, le riprese sono state fatte allo stadio Olimpico e a Trigoria, il campo in cui si allenano veramente i giallorossi. E Stefano Accorsi è felice di tornare a esplorare gli insospettabili punti di contatto tra la vita degli idoli sportivi e quella di tutti noi

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2019

2019 Durata: 105'

105' Regista: Leonardo D'Agostini

Leonardo D'Agostini Attori: Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano, Massimo Popolizio

La brillante carriera di attaccante del romano Christian Ferro è messa a rischio dal suo carattere iracondo e dalla bravate cui si abbandona ripetutamente. Il campione ha alle spalle una famiglia disastrata e anni di miseria e degrado. Nessun coach è in grado di gestirlo. È a questo punto che il presidente della Roma decide di far affrontare a Christian l'esame di maturità, per inculcargli un po' di disciplina e migliorarne la pessima reputazione, ingaggiando l'ex professore di liceo Valerio Fioretti…

