“Il collezionista”: cast, trama e trailer

28 Agosto 2020 | 14:23 di Lorenzo Di Palma

Otto donne scomparse. Tutte bellissime. Tutte intelligenti. Tutte corrono il pericolo di vedere la loro vita crudelmente spezzata se il detective Alex Cross e il testimone chiave Kate McTiernan non riusciranno a trovare l'inafferrabile “collezionista” che si fa chiamare Casanova. È questo il plot de Il collezionista (Kiss the Girls, il titolo originale) thriller del 1997 tratto dal best seller di James Patterson e ambientato nel profondo Sud degli Stati Uniti e sulle coste della California. Il film è diretto da Gary Fleder, con Morgan Freeman che impersona Cross, un genio nel risolvere l'irrisolvibile, e Ashley Judd nei panni dell'ostinata e intraprendente McTiernan. Completano il cast Cary Elwes e Alex McArthur. La sceneggiatura è il primo adattamento cinematografico dei romanzi di Patterson, a cui seguiranno Nella morsa del ragno, ancora con Morgan Freeman, e il prequel Alex Cross - La memoria del killer.

LA TRAMA

C'è chi colleziona farfalle o francobolli e chi, invece, ragazze giovani e molto belle. Alex Cross, psicologo e criminologo, è sulle tracce della nipote scomparsa. Le indagini lo portano in un ospedale del South Carolina, dove è stata ricoverata Kate, una giovane dottoressa che è stata rapita da un uomo con una maschera. Rinchiusa in una stanza all'interno di una caverna nel bosco, la donna ha scoperto di non essere la sola ma di trovarsi in compagnia di altre ragazze, tra cui la nipote di Alex. Per fortuna, Kate è riuscita a scappare e può aiutare la polizia nelle indagini. Ben presto, il cerchio si stringerà attorno all'insospettabile colpevole.

IL TRAILER