 “Il concorso”: trama, cast e trailer

Cecilia Uzzo







Si ispira alla realtà "Il concorso", film britannico della regista Philippa Lowthorpe (che ha anche diretto "The Crown"), con Keira Knightley tra le protagoniste. Quello del titolo è un concorso di bellezza, anzi, il più importante a livello globale: Miss Mondo. Il film, tuttavia, non è il resoconto di una gara tra reginette di bellezza, bensì il racconto di un’edizione determinante nella storia del femminismo. Ricostruita qui è l’edizione del 1970 che passò alla storia sia per le proteste del Movimento di liberazione delle donne, sia per la vittoria della prima donna di colore.

La trama

Nel 1970, a Londra, il concorso di Miss Mondo presentato dal leggendario Bob Hope è il programma televisivo più seguito del pianeta, con oltre cento milioni di spettatori. Sally (Keira Knightley) si unisce a un movimento per la liberazione delle donne che lotta contro la discriminazione e a favore della parità e incontra così la ribelle Jo (Jessie Buckley), alla guida di un altro collettivo. Insieme decidono di organizzare un'azione di protesta contro il concorso. Sostenendo che i concorsi di bellezza fossero degradanti per le donne, il neonato movimento britannico divenne famoso da un giorno all'altro facendo irruzione sul palcoscenico e interrompendo la diretta in mondovisione della gara. Ma non fu l'unico scandalo della serata: a conquistare il titolo non fu la contendente svedese favorita, bensì Miss Grenada, la prima donna nera incoronata Miss Mondo.

Cast

Genere : commedia

: commedia Titolo Originale : Misbehaviour

: Misbehaviour Durata : 1ora e 45minuti

: 1ora e 45minuti Anno : 2020

: 2020 Regia : Philippa Lowthorpe

: Philippa Lowthorpe Interpreti: Keira Knightley, Gugu Mbatha-Raw, Jessie Buckley, Keeley Hawes

