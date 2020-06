“Il crimine non va in pensione”: trama, cast e trailer

23 Giugno 2020 | 10:46 di Redazione Sorrisi

"Il crimine non va in pensione" è una divertente commedia con Stefania Sandrelli che vede Fabio Fulco alla regia. Nel centro anziani "La Serenissima" la vita procede tranquilla, finché Edda non viene ricoverata in ospedale per un malore. Avrebbe voluto vincere una discreta somma al Bingo per aiutare la figlia in crisi, ma l'ha invece persa. Per aiutarla i suoi amici si daranno al crimine.

La trama

Un gruppo di settantenni si ritrova al centro anziani "La Serenissima" per passare insieme il tempo giocando e chiacchierando. Un giorno Elsa perde una grossa somma di denaro al Bingo e finisce in ospedale per un malore. La figlia è in grossa crisi economica ed è questo il motivo che la spingeva a cercare una vittoria al gioco. Per questo i suoi amici, simpatici e arzilli vecchietti, decidono di darle una mano e mettere su una banda per rapinare il Bingo e tornare in possesso del denaro perduto.

Il cast

Stefania Sandrelli, Gianfranco D’Angelo, Franco Nero, Alessandro Bernardini, Ivano Marescotti, Orso Maria Guerrini, Maurizio Mattioli



Il trailer