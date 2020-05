“Il diavolo veste Prada”: cast, trama, trailer e curiosità

18 Maggio 2020 | 10:16 di Redazione Sorrisi

A quattordici anni di distanza dall’uscita nelle sale americane, dove è approdato il 30 giugno del 2006, "Il diavolo veste Prada" continua ancora oggi a riscuotere enorme successo.



Commedia divertente e per nulla banale, il film (tratto dall'omonimo libro di Lauren Weisberger) indaga da vicino il complicato universo della moda attraverso il rapporto di una giovane assistente, con il sogno di fare la giornalista in un'importante rivista di moda (Runway), con un capo dispotico, sempre pronto a mettere a dura prova le collaboratrici attraverso situazioni assurde e improponibili. Grazie alla meravigliosa interpretazione di Meryl Streep, nei panni della temibile Miranda Priestly, affiancata alla grande da Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, ancora oggi ci ricordiamo di questo film e dei suoi personaggi.



Sguardo sincero e spassoso su un universo fatto di grandi sfilate, importanti eventi, feste imperdibili, Il diavolo veste Prada si regge su una storia che funziona, una colonna sonora calzante, una miriade di scene che catturano gli occhi grazie anche agli abiti sfoggiati dalle protagoniste e un insieme di personaggi ben sfaccettati: dal capo odioso e freddo all'assistente maliziosa e schiva, dall'amico consigliere alla nuova prediletta sempre sul punto di fare un passo indietro. Salvo poi rendersi conto che il lavoro è faticoso e va sempre fatto al meglio delle proprie forze.



Cast

Genere: Commedia

Titolo originale: The Devil wears Prada

Uscita: 2006

Durata: 109'

Regista: David Frankel

Attori: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Simon Baker, Adrian Grenier, Gisele Bündchen



Trama

Andy, aspirante giornalista neolaureata, trova lavoro come assistente della spietata Miranda Priestley, direttrice di "Runway", la più influente rivista di moda di New York. Andy non ha la minima inclinazione per il mondo della moda, ma stringe i denti per un pò, perché questo impiego potrebbe aprirle diverse porte per il futuro. Ma osservando il mondo attraverso gli occhi di Miranda, Andy capirà che non si può passare incolumi attraverso i riflettori delle passerelle, senza vendere l'anima al diavolo.

Trailer

Curiosità