“Il diritto di contare”: trama, cast e trailer

Se non fosse una storia vera, non ci crederebbe nessuno. E invece la vicenda raccontata nel film (prima tv in chiaro mercoledì 9 ottobre su Raiuno) negli Stati Uniti si trova sui libri di storia a scuola

07 Ottobre 2019 | 09:00 di Redazione Sorrisi

Se non fosse una storia vera, non ci crederebbe nessuno. E invece la vicenda raccontata nel film "Il diritto di contare" (prima tv in chiaro mercoledì 9 ottobre su Raiuno) negli Stati Uniti si trova sui libri di storia a scuola.

Al centro della pellicola del 2016 la vita di Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Mary Jackson (Janelle Monáe) e Dorothy Vaughan (Octavia Spencer), tre matematiche afroamericane capaci di farsi strada nella Nasa (la celebre agenzia spaziale) negli Anni 60, quando le donne (ancor più se di colore) erano pesantemente discriminate. Grazie alle loro eccezionali qualità e all’appoggio del loro superiore Al Harrison (Kevin Costner), le tre scienziate riuscirono a vincere ogni diffidenza, offrendo un grande contributo all missioni spaziali degli Usa.

Cast

Genere: Drammatico

Titolo originale: Hidden Figures

Uscita: 2016

Durata: 127'

Regista: Theodore Melfi

Cast: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe e Kevin Costner



Trama

Il film è ispirato alla storia vera di Katherine Johnson, scienziata afroamericana che collaborò con la Nasa e il cui apporto fu fondamentale per il Programma Mercury, il primo a prevedere una missione spaziale statunitense con equipaggio, e per la missione Apollo 11, quella che portò l'uomo sulla luna. Nel 1961, l'America è nel pieno della segregazione razziale, che non permette ai neri di vivere fianco a fianco con i bianchi. Katherine Johnson è una donna di colore brillante e geniale, esperta in matematica e fisica, la quale, aiutata da altre due afroamericane, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, darà un contributo fondamentale alle missioni della Nasa di quegli anni, superando ogni forma di pregiudizio razziale.

Trailer