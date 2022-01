“Il domani tra di noi”: cast, trama e trailer

Dal dramma al melò tra le montagne con Kate Winslet e Idris Elba Il domani tra di noi Credit: © 20th Century Fox Lorenzo Di Palma







Tra montagne piene di giaccio, un uomo e una donna che non si conoscevano affatto, cercano, per giorni e giorni, di raggiungere la civiltà e salvare la pelle e l’esperienza estrema farà anche nascere qualcosa tra loro. È questa la storia di Il domani tra di noi, un film drammatico che sfocia nel melò diretto da Hany Abu-Assad, con Idris Elba e Kate Winslet come protagonisti, arrivato al cinema nel 2017. Tra le curiosità di questo film c'è che il fatto che il regista ha preteso di girare sulle montagne canadesi al confine fra Alberta e British Columbia, dove le temperature arrivavano a meno 38 gradi agli oltre tremila metri di altitudine. E fra le due star sembra che la più temeraria sia stata l'attrice inglese protagonista di Titanic, Kate Winslet, che non ha voluto nessuna controfigura.

Il cast

Genere : Drammatico

: Drammatico Titolo originale : The Mountain Between Us

: The Mountain Between Us Uscita : 2017

: 2017 Nazionalità : USA

: USA Durata : 112'

: 112' Regista : Hany Abu-Assad

: Hany Abu-Assad Attori: Idris Elba, Kate Winslet, Beau Bridges

Il Trailer

La Trama

Due sconosciuti si incontrano al check-in di un aeroporto: Alex è una fotoreporter in viaggio per partecipare alle sue nozze, Ben è un medico di ritorno per un'operazione chirurgica prevista il giorno seguente. Quando il volo viene annullato per maltempo, Alex propone a Ben di affittare un piccolo aereo privato che a causa di una terribile tempesta, precipita poco dopo sulle montagne del Colorado. Alex e Ben sopravvivono, ma sanno che i soccorsi non arriveranno mai e la loro unica possibilità è scendere a valle...