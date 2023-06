“Il faro dei ricordi”: trama, cast e trailer

Il nuovo appuntamento della collana "Destinazione amore" è l'adattamento di un romanzo bestseller del New York Times "Il faro dei ricordi" Redazione Sorrisi







Continua la rassegna di film romantici “Destinazione amore” dell’estate 2023 di Rai1 con "Il faro dei ricordi". La pellicola, dal titolo in originale “One summer”, segue la rinascita di un vedovo e dei suoi figli, proprio grazie al fantasma della moglie defunta. Diretto da Rich Newey, regista di molti titoli romantici, il film è l'adattamento dell'omonimo romanzo del bestseller del New York Times scritto da Davide Baldacci. Potagonista è Sam Page, volto noto in tante produzioni televisive, affiancato da Sarah Drew (la dottoressa April Kepner nella serie "Grey's Anatomy") e Amanda Schull ("Il ritmo del successo").

Cast

Genere: film romantico

film romantico Titolo originale : One summer

: One summer Durata : 1 ora e 25 minuti

: 1 ora e 25 minuti Anno : 2021

: 2021 Regia : Rich Newey

: Rich Newey Interpreti: Sam Page, Sarah Drew, Amanda Schull, Madeline Grace Popovich, Gavin Borders, Bryant Prince

Trama

Dopo la morte della moglie Lizzie, Jack decide di portare i figli, Mikki e Tyler, a Channing, un paesino sull'oceano dove Lizzie è cresciuta, ospiti nella vecchia casa dei nonni in riva al mare. L’uomo fatica a gestire la figlia quindicenne Mikki, provata dalla morte della madre e dalla paura di perdere anche il padre, che un anno prima aveva avuto un grave problema di salute. Jack decide di dare un significato speciale alla vacanza, mettendosi a risistemare il vecchio faro di famiglia abbandonato, dove molti ricordi riaffiorano: l'inaspettata apparizione del fantasma di Lizzie aiuterà Jack a comprendere meglio la figlia, a tornare a vivere e a innamorarsi di nuovo.

Trailer