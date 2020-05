“Il figlio della luna”: trama e cast

Il film tv del 2007, ispirato a una storia vera, va in onda su Rai1 il 29 maggio in prima serata

29 Maggio 2020 | 17:18 di Giulia Ausani

Venerdì 29 maggio in prima serata su Rai1 va in onda "Il figlio della luna", film tv del 2007 diretto da Gianfranco Albano. Il film è ispirato alla vera storia di Fulvio Frisone, nato con una tetraplegia spastica distonica così grave da impedirgli di parlare. Segue la sua vita dall'infanzia fino all'età adulta e alla carriera scientifica come affermato fisico.

Il cast

Lunetta Savino, Paolo Briguglia, Antonio Milo, Alessandro Morace, Alessandra Costanzo, Sabrina Sirchia, Evelyn Famà, Giuseppe Tantillo, Larissa Volpentesta, Irene Scaturro, Victoria Larchenko, Giuseppe Saggio, Paride Benassai e Claudio Piano.

La trama

Carmelo e Lucia Frisone, siciliani di modesta estrazione, dopo le prime due figlie si ritrovano a dover crescere un terzo figlio, affetto da una grave patologia genetica, la tetraplegia spastica distonica. Nonostante le difficoltà e grazie soprattutto all'impegno della madre, Fulvio riesce a superare le barriere imposte dalla malattia e a scuola mostra uno spiccato interesse per la poesia e la pittura, per la quale utilizza un casco con un sottile braccio meccanico, e un'innata predilezione per la fisica, che diventerà anche la sua vita.