“Il filo invisibile”: in una famiglia con due papà

Un viaggio dentro la vita di un adolescente di oggi "Il filo invisibile" Credit: © Netflix Giusy Cascio







Si puo' vedere su

Dopo l’anteprima al cinema, arriva su Netflix dal 4 marzo “Il filo invisibile” il film di Marco Simon Puccioni con Francesco Scianna, Filippo Timi e il giovane Francesco Gheghi che racconta la quotidianità di una famiglia con due papà e un figlio adolescente.

Il ragazzo, Leone, è la voce narrante della storia: quella di uno studente nato in California da una madre surrogata, che si prende una cotta per una nuova compagna di scuola e deve raccontare la sua vita in un video assegnato come compito. Leone fa di tutto per allontanare i pregiudizi nei confronti della sua situazione affettiva, ma proprio quando incontra il primo amore la solidità della sua famiglia va in crisi. Così inizierà a farsi tante domande sul “filo invisibile” che lo unisce ai suoi genitori e a tutte le altre persone che, indipendentemente dai legami biologici, lo amano e hanno desiderato che lui venisse al mondo.