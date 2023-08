“Il Gattopardo”: cast, trama e trailer

Un capolavoro del 1963 di Luchino Visconti tratto dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa Alain Delon e Claudia Cardinale ne "Il Gattopardo" Credit: © Titanus Lorenzo Di Palma







«Una delle più grandi esperienze visive della storia del cinema», secondo Martin Scorsese che è stato tra i maggiori artefici del restauro. O anche «uno dei matrimoni più riusciti di sempre fra cinematografia e letteratura». È “Il Gattopardo” il capolavoro del 1963 di Luchino Visconti tratto dal romanzo, pubblicato postumo nel 1958, di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Una storia grandiosa e potente che Visconti portò sul grande schermo con eccezionale forza visiva e qualità di movimento. Siamo nel maggio 1860: Garibaldi è appena sbarcato in Sicilia, e il principe di Salina, don Fabrizio Corbera, assiste al trapasso dell’aristocrazia borbonica e all’avvento del Regno d’Italia e di un nuovo mondo borghese. Palma d’oro a Cannes, l’ambizione del progetto di Visconti è incarnata anche dalla scelta degli interpreti, con Burt Lancaster, Alain Delon e Claudia Cardinale per i quali “Il Gattopardo” diventerà un lavoro paradigmatico e memorabile.

Trailer

Cast

Genere: Drammatico

Uscita: 1962

Nazionalità: Francia - Italia

Durata: 184'

Regista: Luchino Visconti

Attori: Burt Lancaster, Claudia Cardinale, Alain Delon, Romolo Valli

Trama

Nel maggio 1860, dopo lo sbarco di Garibaldi a Marsala, Don Fabrizio assiste con distacco e con malinconia alla fine dell’aristocrazia siciliana e all’ascesa di una nuova classe sociale destinata a prendere in mano le redini del potere. Don Fabrizio, appartenente a una famiglia di antica nobiltà, come tutti gli anni si reca con la famiglia nella residenza estiva di Donnafugata. Il nuovo sindaco è Calogero Sedara, un borghese di umili origini e scarsa istruzione, un nuovo ricco capace di approfittare dei nuovi tempi per fare carriera politica. Tancredi, il nipote prediletto di Don Fabrizio, è destinato a sposare la figlia di Sedara, Angelica, bellissima e dotata di un notevole patrimonio.