“Il giardino segreto”: trama, cast e trailer

Sesto adattamento (mai uscito al cinema) del classico romanzo per ragazzi di Frances Hodgson Burnett "Il giardino segreto"







Ci sono classici che non passano mai di moda, come "Il giardino segreto". Questo film è il sesto adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Frances Hodgson Burnett del 1910, uno dei più famosi e amati titoli della letteratura per ragazzi di tutti i tempi, che solo in Italia ha venduto milioni di copie. La più recente trasposizione cinematografica risale al 2020 e, a causa della pandemia, non è mai uscita in sala. A curare il progetto, con Colin Firth nel ruolo del burbero zio, sono stati Jack Thorne, sceneggiatore dei film "Enola Holmes", e David Heyman, produttore della saga di "Harry Potter" e di "Paddington".

Trama

Mary Lennox ha 10 anni ed è vissuta tra gli agi in una splendida villa in India, servita e riverita da una schiera di servitori, ma senza l'affetto dei genitori, una coppia di lord inglesi anaffettivi. Quando i genitori di Mary muoiono di colera, la piccola viene mandata a vivere dallo zio vedovo Lord Archibald Craven, nella brughiera dello Yorkshire, in Inghilterra. Ignorata anche dallo zio, sprofondato nel dolore del lutto della moglie, Mary, insieme al cugino Colin suo coetaneo, scoprirà l'esistenza di un magico giardino, abbandonato ma meraviglioso e dal potere salvifico, in cui sono celati i segreti della sua famiglia.

Cast

Titolo Originale : The Secret Garden

: The Secret Garden Genere : Drammatico

: Drammatico Durata : 1ora e 40minuti

: 1ora e 40minuti Anno : 2020

: 2020 Regia : Marc Munden

: Marc Munden Interpreti: Dixie Egerickx, Colin Firth, Julie Walters, Edan Hayhurst, Amir Wilson

Il trailer