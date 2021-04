“Il giorno più bello del mondo”: cast, trama e trailer

Più che una commedia, è una favola. E per raccontarla, stavolta Alessandro Siani non si accontenta di elargire sorrisi, battute e buoni sentimenti, ma pesca a piene mani nel mondo degli effetti speciali Redazione Sorrisi







"Il giorno più bello del mondo" è diretto e interpretato da Alessandro Siani. Assieme all'attore e regista troviamo Stefania Spampinato, Giovanni Esposito e i piccoli Sara Ciocca e Leone Riva.

Più che una commedia, è una favola. E per raccontarla, stavolta Alessandro Siani non si accontenta di elargire sorrisi, battute e buoni sentimenti, ma pesca a piene mani nel mondo degli effetti speciali. Il tutto per presentare al pubblico la storia del suo personaggio, Arturo Meraviglia, un impresario teatrale che rischia la bancarotta e, come se non bastasse, si trova a dover accudire due bambini, Rebecca e Gioele. Quest’ultimo ben presto dimostra di avere poteri magici e potrebbe dunque aiutare Arturo a riempire i teatri risollevando la sua attività. Vuoi vedere che alla fine andrà tutto bene?

Cast

Genere : Commedia

: Commedia Uscita : 2019

: 2019 Durata : 104’

: 104’ Regista : Alessandro Siani

: Alessandro Siani Attori: Alessandro Siani, Stefania Spampinato, Giovanni Esposito, Sara Ciocca, Leone Riva

Trama

Siani interpreta Arturo Meraviglia, l’impresario di un piccolo teatro di avanspettacolo ormai in declino. Un inaspettato lascito da parte di un lontano zio gli accende la speranza di risolvere i problemi con i debitori, ma quando scopre che l’eredità sono due bambini, Rebecca e Gioele, cade nello sconforto. Dopo i primi momenti di convivenza burrascosa, un bel giorno scopre che Gioele ha un potere sorprendente. Le magie che il bambino è in grado di compiere sembrano essere la chiave per risolvere i problemi di Arturo e risollevarlo dal vicinissimo tracollo. Il talento del piccolo illusionista non sfugge però a un team di loschi scienziati che vogliono scoprire cosa si cela dietro queste grandi doti. Con l’aiuto di buffi e sconclusionati amici e di una bella ricercatrice, tra colpi di scena e avventurose situazioni, Arturo farà di tutto per proteggere Gioele e rimettere in piedi il suo teatro e vivere così il giorno più bello del mondo.

Trailer