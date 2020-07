“Il giovane Montalbano – Sette lunedì”: trama e cast

Salvo e Livia hanno finalmente deciso di andare in vacanza insieme, ma degli omicidi rovineranno i loro piani

06 Luglio 2020 | 11:17 di Redazione Sorrisi

Nell’ultimo film de “Il giovane Montalbano” in onda su Rai1 lunedì 6 luglio, dal titolo “Sette lunedì”, Salvo (Michele Riondino) e Livia (Sarah Felberbaum) finalmente hanno deciso di fare la loro prima vacanza insieme.

A mettere loro i bastoni tra le ruote, arriva però un omicidio complicato. Ci si mettono anche degli animali ammazzati che cominciano ad apparire ogni lunedì. L'intuito di Montalbano gli fa pensare che dietro si nasconda un serial kiiler che punta a qualcosa di molto più pericoloso: una strage di innocenti. Per il commissario e i suoi sarà una corsa contro il tempo.

La trama

Salvo e Livia hanno deciso di passare una settimana insieme in Provenza, per stare un po' da soli in un paesaggio da sogno. Il commissario accetta anche di andare a trovare insieme il padre. Si trova però ad affrontare due difficili omicidi, tra cui quello di Attilio Gambardella, un parricidio che gli toglierà il sonno. A preoccuparlo è il fervore religioso che sembra nascondersi anche dietro le uccisioni di animali che si ripetono regolarmente ogni lunedì. Sembra che dietro ci sia un serial killer pronto a passare alla strage di persone innocenti. Montalbano sarà costretto a chiedere a Livia di annullare il viaggio, ma lei partirà lo stesso, sembrerebbe con qualcuno che porta un nome tedesco, maschile.



Il cast

Al fianco di Sarah Felberbaum e Michele Riondino troviamo Alessio Vassallo, Beniamino Marcone e Fabrizio Pizzuto.