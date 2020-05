“Il gladiatore”: cast, trama e trailer

25 Maggio 2020 | 12:12 di Redazione Sorrisi

Uno dei film che hanno caratterizzato i primi anni duemila, un'epica storia diretta da Ridley Scott, con Russell Crowe nei panni di Massimo Decimo Meridio, prima generale dell'Impero Romano e poi gladiatore in cerca di vendetta. Una storia carica di pathos e piena di spettacolari battaglie, con numerose scene ormai entrate nella storia del cinema.



Cast

Genere: Storico

Titolo originale: Gladiator

Uscita: 2000

Durata: 155'

Regista: Ridley Scott

Attori: Russell Crowe, Richard Harris, David Hemmings, Oliver Reed, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Djimon Hounsou

Trama

Sconfitti i barbari in Germania, nel 180 d.C., il vittorioso ex generale romano Massimo viene designato da Marco Aurelio, ormai vecchio, quale suo successore. Un eroico atleta e apprezzato comandante delle legioni, che tanto ha dato all'Impero con le sue conquiste. Il figlio dell'imperatore, Commodo, uccide il genitore e ordina di eliminare Massimo per non avere rivali nella successione al soglio imperiale. Massimo diventa così il bersaglio di una spietata caccia all'uomo che coinvolge la sua famiglia.

Trailer