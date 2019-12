“Il libro della giungla”: trama, cast e trailer

Il grande classico Disney del 1967 è tornato in una nuova versione con immagini realistiche e un protagonista in carne e ossa

17 Dicembre 2019 | 15:23 di Redazione Sorrisi

Sfida una tigre, impara da una pantera e, quando vuol giocare, salta sulla pancia di un orso: quale bambino non vorrebbe essere Mowgli? Ecco spiegato il successo della nuova versione di un grande classico Disney, «Il libro della giungla». Se la pellicola del 1967 era un coloratissimo cartone, ora la storia diventa realistica, con un protagonista in carne e ossa e belve vere. O meglio, che lo sembrano: perché gli animali (di oltre 70 specie) che compaiono nel film sono stati tutti disegnati al computer.

E anche la giungla è in buona parte digitale: «L’80 per cento di fiori, rami e foglie sono artificiali. Ma vi sfido a distinguerli da quelli veri!» dice il regista Jon Favreau. Tale è il potere della animazione computerizzata. «L’immagine realistica ci ha permesso di essere più fedeli ai testi originali di Kipling, e alla loro atmosfera più cupa e spaventosa». Così il regista si è preso delle libertà: il ruolo dei lupi tra cui cresce Mowgli è più ampio e il serpente Kaa diventa una femmina, perché «c’erano troppe figure maschili nel film originale».

Resta immutato il fascino dei personaggi: «I miei preferiti? L’orso Baloo è irresistibile, è come il classico professore anticonformista che si ribella alle leggi della giungla e insegna le cose più strane. Anche Mowgli è un ribelle: non si fa intimorire dagli animali selvaggi e si caccia sempre nei guai». Per interpretarlo è stato scelto, tra 2.000 candidati, il piccolo Neel Sethi, al suo esordio sul grande schermo. «Mai visto nessuno imparare così velocemente: doveva recitare da solo e immaginare di interagire con gli altri personaggi ricreati poi al computer. Per aiutarlo abbiamo usato degli enormi pupazzi, ma lui è stato bravissimo. Lottare con un pupazzo o con una tigre vera non è mica la stessa cosa!».

Cast

Genere: Avventura Live Action

Uscita: 2016

Durata: 106'

Regista: Jon Favreau

Cast: Neel Sethi, Ritesh Rajan

Voci: Luca Tesei, Violante Placido, Giovanna Mezzogiorno, Toni Servillo, Neri Marcorè, Giancarlo Magalli



Un cast stellare per il remake de «Il libro della giungla»: nella versione americana, nei panni di Mowgli c'è Neel Sethi, mentre a prestare la voce a tutti gli altri personaggi ci sono Idris Elba, Scarlett Johansson, Bill Murray, Lupita Nyong'o, Giancarlo Esposito e Christopher Walken. Ma anche da noi non si scherza, a dare voce ai protagonisti sono Luca Tesei (Mowgli), Violante Placido (la lupa Raksha), Giovanna Mezzogiorno (il pitone Kaa), Toni Servillo (la pantera Bagheera), Neri Marcorè (l'orso Baloo) e Giancarlo Magalli (King Louie).

Trama

La storia di Mowgli, il cucciolo d'uomo allevato da un branco di lupi. Accanto a lui, tutti i personaggi che abbiamo imparato a conoscere: la lupa Raksha, che cresce il bambino come se fosse figlio suo, il capo branco Akela e la pantera nera Bagheera. Mowgli vive come un lupetto, ma crescendo inizia anche a utilizzare dei piccoli trucchetti umani per districarsi nella giungla. Quando arriva la tigre del Bengala Shere Khan, le cose per lui si fanno complicate. Meno male che ad aiutarlo c'è anche l'orso Baloo.

Trailer