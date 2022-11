“Il mammone”: aiuto, nostro figlio non vuole lasciare casa!

Angela Finocchiaro e Diego Abatantuono raccontano il remake di “Tanguy” in arrivo su Now "Il mammone" Tiziana Lupi







Al giorno d’oggi, si sa, i giovani spesso faticano a lasciare la casa dei genitori per problemi economici e di lavoro. Ma cosa fare se un figlio ha 35 anni e una brillante carriera accademica e, nonostante questo, a mollare mamma e papà nemmeno ci pensa? A raccontare gli esilaranti sviluppi della situazione è “Il mammone”, commedia (basata sul film francese “Tanguy”) di Giovanni Bognetti, dal 7 novembre su Now in contemporanea con Sky.

Nei panni dei protagonisti Anna e Piero ci sono Angela Finocchiaro e Diego Abatantuono che, essendo genitori anche nella vita, hanno le idee piuttosto chiare sull’argomento: «In casi estremi come quello che raccontiamo l’unica cosa da fare è cambiare la serratura della porta di casa» scherza l’attrice. Diversamente da Aldo, suo figlio nel film (interpretato dallo youtuber Andrea Pisani dei “Panpers”), la Finocchiaro è andata via di casa presto e ha esortato i figli a fare altrettanto: «Ai miei tempi eravamo disposti anche a fare sacrifici per essere indipendenti. Oggi, forse anche per colpa di noi mamme troppo “chiocce” che pariamo sempre tutti i colpi, questo non accade. Ora i miei figli vivono a Milano e sono contenta. Ma un po’ di ansia rimane sempre. Io, poi, sono pure appiccicosa (ride)».

Anche Abatantuono ha lasciato presto la casa dei genitori: «L’ho fatto per motivi di lavoro ma ho sempre mantenuto un rapporto bello con loro che mi hanno lasciato libero di scegliere». I suoi figli, che vivono ormai per conto proprio, fosse stato per lui li avrebbe tenuti sempre con sé: «Come si fa a mandarli via? Per fortuna, avendo due case vicine passano spesso da me, mangiamo insieme». Su Aldo, non ha dubbi: «Per dare un senso al film abbiamo esasperato un po’ il concetto ma, diciamo la verità: ha tutto quello che gli serve, al suo posto neanche io mi muoverei!».