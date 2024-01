“Il marchese del Grillo”: cast, trama e trailer

Capolavoro di Mario Monicelli con un grande Alberto Sordi Il Marchese del Grillo Lorenzo Di Palma







"Il marchese del Grillo" è un’esilarante commedia italiana del 1981 con protagonista Alberto Sordi, diretta dal grande maestro italiano Mario Monicelli, che per questo film vinse l’Orso d’argento nel 1982 al Festival di Berlino. In una Roma papalina ottocentesca, sporca e lussuosa, popolana e arguta, Sordi si muove da perfetto mattatore mescolando cattiveria, noia, bontà di cuore in una parte cucitagli addosso dal regista, in quella che per molti critici è la sua migliore interpretazione. Proverbiale è divenuta la battuta, rubata al Belli: «Io so’ io, e voi non siete un cazzo!». Ma sono notevoli anche le interpretazioni di Paolo Stoppa, nel ruolo del Papa, e di Flavio Bucci in quello del brigante don Bastiano.

Trailer

Cast

Genere: Commedia

Titolo originale: Il Marchese del Grillo

Uscita: 1981

Nazionalità: Francia - Italia

Durata: 135'

Regista: Mario Monicelli

Attori: Alberto Sordi, Pietro Tordi, Leopoldo Trieste, Jacques Herlin, Isabella Bernardi, Andrea Bevilacqua, Tommaso Bianco, Angela Campanella, Marina Confalone, Gianni Di Pinto, Caroline Berg, Giorgio Gobbi, Elena Daskowa Valenzano, Salvatore Jacono, Isabelle Linnartz, Elisa Mainardi, Camillo Milli, Paolo Stoppa, Flavio Bucci, Riccardo Billi

Trama

Il Marchese Onofrio del Grillo Duca di Bracciano, guardia nobile e Cameriere segreto di sua Santità Pio VII, è il tipico rappresentante della nobiltà romana dei primi dell'Ottocento. Il marchese del Grillo vive in una casa da fiaba, circondato da personaggi altrettanto fiabeschi che vivono ognuno in un mondo a sé stante e che difficilmente riescono ad inserirsi nella realtà: una madre affezionata, ma ostile e conservatrice; una parente povera di nome Genuflessa, innamorata segretamente di lui; una sorella sposata e con un figlio. Per fuggire alla noia il Marchese del Grillo si mescola spesso al popolo, frequentando bettole e osterie, e proprio al termine di una di queste serate trova un ubriaco, certo Gasperino, carbonaio di professione, che è il suo perfetto sosia. Spinto dal gusto della beffa, Onofrio lo raccoglie e lo porta a casa; qui metterà su una geniale farsa tanto da far passare il povero Gasperino per il Marchese del Grillo anche agli occhi dei suoi stessi parenti.