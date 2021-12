“Il matrimonio che vorrei”: cast, trama e trailer

Una commedia con Meryl Streep e Tommy Lee Jones diretta dal regista de “Il diavolo veste Prada” David Frankel Meryl Streep in "Il matrimonio che vorrei" Credit: © Bim Lorenzo Di Palma







Il matrimonio che vorrei, la commedia diretta da David Frankel, già regista de “Il diavolo veste Prada”, è la storia di un matrimonio che ha perso la sua speciale scintilla. «Kay vuole ritrovare l’intimità con suo marito Arnold», dice Meryl Streep, che è la protagonista della commedia al fianco di Tommy Lee Jones e Steve Carell. «Vuole ritrovare una connessione profonda e intima con lui, sentire che lui è interessato all’intimità con lei. Ma penso che Arnold, se glielo si chiedesse, direbbe che lui non vede proprio nessun problema nella coppia: se gli si chiedesse a che punto è il loro matrimonio, risponderebbe: “Non lo so, più o meno a metà”». «È un tipo piuttosto soddisfatto di sé», dice Jones del suo personaggio. «In qualche modo ha accettato il suo destino e il suo posto nel mondo. Non si preoccupa granché dello stato del proprio matrimonio. Non è il genere di persona che si mette a sfidare lo status quo».

Cast

Genere: Commedia

Titolo originale: Hope Springs

Uscita: 2012

Nazionalità: USA

Durata: 100'

Regista: David Frankel

Attori: Meryl Streep, Tommy Lee Jones, Steve Carell, Elisabeth Sue, Mimi Rogers, Marin Ireland, Susan Misner, Ben Rappaport, Bill Ladd

Trailer

La trama

Kay (Meryl Streep) e Arnold (Tommy Lee Jones) sono una coppia solida, ma decine d’anni di matrimonio hanno lasciato in Kay il desiderio di ravvivare un po’ le cose e di ritrovare intimità con il marito. Quando viene a sapere dell’esistenza di un rinomato terapauta di coppia (Steve Carell) nella cittadina di Great Hope Springs, Kay cerca di persuadere il suo scettico marito, un uomo schivo e abitudinario, a salire su un aereo per andare a trascorrere una settimana intensiva di terapia di coppia. Già solo convincere il testardo Arnold a sperimentare questo singolare “ritiro” è un’impresa, ma la vera sfida per entrambi arriverà quando cercheranno di liberarsi delle loro inibizioni a letto e di riaccendere la scintilla che li aveva fatti innamorare al loro primo incontro.