“Il meglio di te”, tradimento e perdono con Maria Grazia Cucinotta e Vincent Riotta

Il film di Fabrizio Maria Cortese in onda su Rai1 il 3 aprile, nella colonna sonora un brano di Giusy Ferreri







Su Rai1 in prima serata mercoledì 3 aprile arriva “Il meglio di te”, film con protagonisti Maria Grazia Cucinotta e Vincent Riotta in una storia di amore, tradimento e perdono. La pellicola, per la regia di Fabrizio Maria Cortese, arriva in chiaro a pochi mesi dall’uscita al cinema. Un racconto corale che fa riflettere, ma anche divertire.

Maria Grazia Cucinotta interpreta l’affascinante Nicole e Vincent Riotta è un uomo di successo che dovrà fare i conti con una malattia che gli lascia pochi mesi di vita, Antonio. Nella sua casa di campagna si riuniscono tutte le donne importanti per lui.

Ha lo stesso titolo del film la canzone interpretata da Giusy Ferreri che fa parte della colonna sonora.

La trama

Antonio è un uomo di successo, Nicole è una donna bella e brillante. Si sono amati intensamente, ma il loro mondo è improvvisamente esploso e i due si sono lasciati bruscamente. Si sono allontanati pieni di rabbia, di sensi di colpa e di delusione. La dolorosa separazione dura qualche anno e traccia un confine molto netto tra le loro vite: Nicole ha incontrato un nuovo compagno con cui mette su casa e sembra serena e felice. Ma il destino ha ordito una trama nascosta per ribaltare i loro piani e farli ritrovare: una malattia improvvisa che non lascia molte speranze li costringe a un nuovo incontro.

Il trailer

Il cast