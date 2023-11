“Il migliore dei mondi” di Maccio Capatonda vi farà ridere, ma anche riflettere

Il comico ci racconta il suo nuovo film, in arrivo su Prime Video dal 17 novembre Maccio Capatonda ne "Il migliore dei mondi" Credit: © Katia Zavaglia Alessandro Alicandri







Un Maccio Capatonda così non l’avete mai visto. «Da un po’ di anni stavo cercando di mettere più al centro la trama che il mio tipico personaggio strampalato» racconta l’attore parlando del film che ha interpretato (e anche co-diretto), “Il migliore dei mondi”, in arrivo il 17 novembre su Prime Video.

Di che cosa parla il film?

«Ho immaginato un universo parallelo nel quale le tecnologie si sono fermate agli Anni 90. Io sono Ennio Storto, una persona impermeabile ai sentimenti catapultata in un mondo senza social, agli albori di Internet».

Non è un viaggio nel tempo.

«Esatto, mi ispiro al concetto di multiverso dei film Marvel o della serie “Black mirror”. È il 2023, ma differente da oggi».

Com’è nata l’idea?

«Da una serie che avevo in mente chiamata “Black Maccio”, dovevano essere sette puntate monografiche su situazioni fuori dal mondo. Poi l’idea è diventata un vero e proprio film».

Il trailer

Ennio ha un fratello, interpretato da Pietro Sermonti.

«In realtà è un sostituto (ride). Avevamo scelto un altro attore che il giorno delle riprese ha avuto una polmonite fulminante. Ho sentito Pietro, ha detto di sì senza chiedere i dettagli e ha fatto un lavoro straordinario».

Non è solo una commedia.

«Lo è, ma in parte. Al 51 percento fa ridere, al 49 fa riflettere e al 3 fa telefonare (ride)».

Il film suggerisce per caso che «si stava meglio quando si stava peggio»?

«No, come potrei! Tutta la mia carriera nasce dalle possibilità che ho avuto di realizzare i miei “trailer” con quattro soldi e un computer. Non ce l’avrei mai fatta senza. Il film è uno sguardo senza giudizio a una realtà nella quale, forse, c’era meno paura di sbagliare, dalla semplice scelta di un ristorante a una storia d’amore».