“Il mistero Henri Pick”: cast, trama e trailer

Dietro a un libro mai pubblicato ci può essere un mistero Il mistero Henri Pick Credit: © IWonderPictures Lorenzo Di Palma







Fabrice Luchini, vincitore della Coppa Volpi a Venezia per “La Corte”, e Camille Cottin, protagonista della serie Netflix “Chiama il mio agente”, sono i protagonisti della coinvolgente indagine narrata nella pellicola “Il mistero Henri Pick” (The Mystery of Henri Pick) del regista francese Rémi Bezançon, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto da David Foenkinos. La storia è quella di Daphné, una giovane redattrice editoriale, che scopre un romanzo che considera un capolavoro in una biblioteca la cui particolarità è quella di raccogliere i manoscritti rifiutati dagli editori. Il testo, “Le ultime ore di una storia d’amore”, è firmato da un certo Henri Pick, un pizzaiolo bretone morto due anni prima. Tuttavia, secondo la sua vedova, l’uomo non ha mai letto un libro in vita sua e non ha scritto nient’altro che non fosse la lista della spesa. Al di là del mistero, il romanzo diventa un bestseller. Un famoso critico letterario, Jean Michel Rouche (Luchini) decide allora di risalire al bandolo della matassa con l’inaspettato aiuto della figlia Joséphine (Cottin) dell’enigmatico Henri Pick.

Trailer

Cast

Genere: Commedia

Uscita: 2019

Regista: Rémi Bezançon

Attori: Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz, Bastien Bouillon

Trama

Un'editrice scopre un romanzo che considera un capolavoro in una biblioteca la cui particolarità è quella di raccogliere i manoscritti rifiutati dagli editori. Il testo è firmato da un certo Henri Pick, un pizzaiolo bretone morto due anni prima. Tuttavia, secondo la sua vedova, l'uomo non ha mai letto un libro in vita sua e non ha scritto nient'altro che non fosse la lista della spesa. Al di là del mistero, il romanzo diventa un bestseller. Un famoso critico letterario decide allora di risalire al bandolo della matassa con l'inaspettato aiuto della figlia dell'enigmatico Henri Pick.