“Il mostro”: cast, trama e trailer del film di Roberto Benigni

Quinto film diretto da Roberto Benigni, Il Mostro, arrivato nelle sale nel 1994, fu un enorme successo. La sceneggiatura, scritta da Benigni in collaborazione con Vincenzo Cerami racconta la storia di Loris, donnaiolo e studioso di cinese, in perpetuo scontro con gli altri condomini e abile ladro di supermercati, che viene scambiato per un pericoloso serial killer. La polizia incarica l’agente Jessica di sedurlo e provocarlo per poterlo smascherare e cogliere con le mani nella “marmellata”…

Il Trailer

Il Cast

Regia: Roberto Benigni. Con Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Dominique Lavanant, Jean-Claude Brialy, Franco Mescolini, Ivano Marescotti, Laurent Spielvogel, Massimo Girotti

La Trama

Il criminologo Taccone ha elaborato il profilo di uno spietato serial killer che da tempo ha gettato nel panico un intero quartiere, seviziando e uccidendo alcune donne. La polizia indaga così su Loris, un quarantenne della zona che, secondo lo studioso, avrebbe i requisiti per essere il "mostro". Sprovveduto, eccentrico e assolutamente ingenuo, Loris è lo zimbelllo degli inquilini del suo condominio ed è malvisto dall’amministratore Roccarotta. Per coglierlo in flagrante, le forze dell'ordine decidono di mettergli accanto l'agente Jessica Rossetti che opera in incognito.