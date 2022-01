“Il peggior Natale della mia vita”: cast, trama e trailer

Una commedia diretta da Alessandro Genovesi Il cast de "Il peggior Natale della mia vita" Credit: © Warner Lorenzo Di Palma







Al cinema incassò oltre sette milioni di euro, “Il peggior Natale della mia vita”, la commedia diretta da Alessandro Genovesi nel 2012, che vede protagonista Fabio De Luigi. La storia parte da una riunione di amici e parenti, in occasione del Natale, i un bellissimo castello ricostruito per lo più a Gressoney, presso la villa dell’800, Castel Savoia, residenza estiva della Regina Margherita. E qui tra gravidanze, rivelazioni, promesse, dipartite, nascite, rinascite e tanto altro, i protagonisti passeranno il peggior Natale della loro vita. Anche se alla fine tutto andrà bene, perché è Natale e perché è giusto che sia così.

Il trailer

Il cast

Genere: Commedia

Commedia Uscita : 2012

: 2012 Nazionalità : Italia

: Italia Durata : 86'

: 86' Regista : Alessandro Genovesi

: Alessandro Genovesi Attori: Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi, Diego Abatantuono, Anna Bonaiuto, Laura Chiatti, Dino Abbrescia, Ale, Franz, Andrea Mingardi, Antonio Catania

La trama

In occasione del Natale, Giorgio, sua moglie Clara e la figlia Margherita sono stati invitati a passare le vacanze nel castello di Alberto. Paolo, il marito di Margherita li raggiungerà non appena possibile. Il castello è un piccolo gioiello tra le pendici innevate del Monte Rosa, che Alberto ha acquistato di recente, dopo essere scampato a una grave malattia. La vita, per lui, è diventata una nuova, meravigliosa avventura e ora pensa di lasciare a Giorgio, già suo vice, le redini dell'azienda...