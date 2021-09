«Il ponte delle spie»: cast, trama e trailer

Una spia russa da difendere, un complicato scambio di ostaggi nella Berlino appena divisa dal muro, un avvocato americano (Tom Hanks) più scaltro di quanto potrebbe apparire... Redazione Sorrisi







Una spia russa da difendere, un complicato scambio di ostaggi nella Berlino appena divisa dal muro, un avvocato americano (Tom Hanks) più scaltro di quanto potrebbe apparire. Il film di Spielberg è ambientato negli anni '50 e sembra girato negli anni 50! La fotografia riprende quella dei film di Hitchcock e tutti i personaggi sembrano usciti dalle illustrazioni di Rockwell. A sorpresa la colonna sonora (per la prima volta - in un film di Spielberg - non composta da John Williams) è invece minimalista ma, stranamente, non stona con una messa in scena, che di minimale non ha proprio nulla.

Cast

Genere: Thriller

Titolo originale: Bridge of Spies

Uscita: 2015

Durata: 142'

Regista: Steven Spielberg

Cast: Tom Hanks, Amy Ryan, Billy Magnussen, Eve Hewson, Domenick Lombardozzi, Dakin Matthews, Mark Rylance, Alan Alda

Trama

Il film è ambientato negli anni Sessanta, durante la Guerra Fredda. L'avvocato James Donovan di Brooklyn viene incaricato di difendere una spia sovietica, Rudolf Abel, allo scopo di dimostrare come gli Stati Uniti abbiano a cuore gli interessi di tutti. Nonostante le pressioni ricevute, Donovan riesce a stabilire un rapporto corretto con il suo assistito e lo difende nel migliore dei modi, arrivando persino a evitargli la pena di morte. Il verdetto, però, causerà non pochi problemi all'avvocato e alla sua famiglia...

