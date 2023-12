“Il principe abusivo”: cast, trama e trailer

La comicità di Alessandro Siani in un film che sbancò il botteghino «Il principe abusivo» Lorenzo Di Palma







Una principessa viziata in cerca di popolarità, Letizia (Sarah Felberbaum). Un arguto ciambellano di corte, Anastasio (Christian De Sica), che le suggerisce di fidanzarsi per finta con un ragazzo napoletano povero in canna (Alessandro Siani), campione di scorcco. Sono questi gli ingredienti de “Il principe abusivo”, esordio di Alessandro Siani alla regia e film campione d’incassi del 2013, incassando quasi 15 milioni di euro. Merito di una comicità popolare non priva di trovate originali che riesce a rinnovare, con anche un certo spessore, un tema classico per il nostro cinema, dal “Signor Max” a “Innamorato pazzo”. Nel cast anche Serena Autieri e Marco Messeri.

Trailer

Cast

Genere: Commedia

Titolo originale: Il principe abusivo

Uscita: 2012

Nazionalità: Italia

Durata: 97'

Regista: Alessandro Siani

Attori: Alessandro Siani, Sarah Felberbaum, Christian De Sica, Serena Autieri, Marco Messeri, Salvatore Misticone, Nello Iorio, Lello Musella, Alan Cappelli Goetz

Trama

Antonio, uno squattrinato cronico che vive di espedienti, si ritrova al cospetto di Letizia, una principessa viziata in cerca di popolarità, di cui si innamora. In un mondo in cui i pregiudizi dei ricchi nei confronti dei poveri sono radicati e difficili da estirpare, per lui, l`unica possibilità per conquistarla, è quella di seguire i consigli del ciambellano di corte Anastasio. I ruoli tra mentore e allievo sono però ben presto destinati a rovesciarsi, quando Anastasio incontra la bella pescivendola Jessica...