“Il processo ai Chicago 7”: trama cast e trailer del film Netflix di Aaron Sorkin

In streaming dal 16 ottobre il film scritto e diretto da Aaron Sorkin che racconta uno dei processi più noti della storia americana

15 Ottobre 2020 | 12:55 di Giulia Ausani

È uscito prima al cinemae ora approda in streaming "Il processo ai Chicago 7", nuovo film originale Netflix scritto e diretto dal premio Oscar Aaron Sorkin. Ruota attorno a uno dei processi più celebri della storia contemporanea americana, quello ai sette attivisti che nel 1969 vennero accusati di cospirazione e incitamento alla sommossa. È disponibile su Netflix dal 16 ottobre.



La trama

Quella che doveva essere una protesta pacifica alla convention Democratiche del 1969 si trasforma in un violento scontro con la polizia e la Guardia Nazionale. gli organizzatori della protesta - inclusi Jerry Rubin, Tom Hayden e Bobby Seale - furono accusati di cospirazione e incitamento alla sommossa. A difendere i sette attivisti in tribunale fu il celebre avvocato per i diritti civili William Kunstler.

Il cast

Il film vanta un cast d'eccezione, con attori del calibro di Michael Keaton, Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Eddie Redmayne, Jeremy Strong e Yahya Abdul-Mateen II. Ci sono anche: Frank Langella, John Carroll Lynch, Mark Rylance, Alex Sharp, Noah Robbins, Danny Flaherty, Ben Shenkman, Kelvin Harrison Jr., Caitlin Fitzgerald, Alice Kremelberg, John Doman, J.C. MacKenzie, Damien Young, Wayne Duvall, C.J. Wilson .



Il trailer