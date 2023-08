“Il professore e il pazzo”: cast, trama e trailer

Mel Gibson e Sean Penn nella vera storia della creazione dell’Oxford English Dictionary Il professore e il pazzo Credit: © Eagle Pictures Lorenzo Di Palma







“Il professore e il pazzo” racconta la vera storia della creazione dell’Oxford English Dictionary, un progetto di compilazione ciclopico, che diventa un racconto che scava nella follia e nel genio di due uomini straordinari e ossessivi che hanno cambiato per sempre il corso della storia della letteratura: il letterato inglese James Murray (Mel Gibson), incaricato nella seconda metà dell’800 di redigere la prima edizione del più ricco e completo vocabolario della lingua inglese, e William Chester Minor (Sean Penn), uno schizofrenico rinchiuso in un manicomio criminale per omicidio, senza il quale non si sarebbe potuta portare a termine questa immensa opera letteraria.

Genere: Drammatico

Titolo originale: The Professor and the Madman

Uscita: 2019

Nazionalità: Irlanda

Durata: 124'

Regista: Farhad Safinia

Attori: Mel Gibson, Sean Penn, Eddie Marsan, Natalie Dormer, Jeremy Irvine, Steve Coogan

Al Professor James Murray al quale viene affidata la redazione del primo dizionario al mondo che racchiuda tutte le parole di lingua inglese. Per far ciò il Professore avrà l`idea di coinvolgere la gente comune invitandola a mandare via posta il maggior numero di parole possibili. Arrivato però ad un punto morto, riceve la lettera di William Chester un ex professore ricoverato in un manicomio perché giudicato malato di mente.