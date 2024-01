“Il profumo del mosto selvatico”: cast, trama e trailer

Un film di grande successo con Keanu Reeves, Giancarlo Giannini e Anthony Quinn Il profumo del mosto selvatico Credit: © 20thCenturyFox Lorenzo Di Palma







Remake hollywoodiano dell’italiano “Quattro passi tra le nuvole” diretto nel 1942 da Alessandro Blasetti, con Gino Cervi, “Il profumo del mosto selvatico” è una storia d’amore che si svolge nella tenuta di un ricco e dispotico viticoltore della Napa Valley, interpretato da Giancarlo Giannini, dove tra antichi riti e tradizioni, passioni latine e carrellate sensoriali, un reduce della Seconda Guerra Mondiale (Keanu Reeves) si farà spazio nella vita di una nuova famiglia. Il film, dalla sua uscita, ha riscosso un notevole successo, vincendo anche un premio ai Golden Globes per Miglior colonna sonora. Negli Usa il film ha incassato nelle prime sei settimane di programmazione oltre i 46 milioni di dollari.

Genere: Drammatico

Titolo originale: A Walk in the Clouds

Uscita: 1995

Nazionalità: USA

Durata: 102'

Regista: Alfonso Arau

Attori: Keanu Reeves, Aitana Sanchez Gijon, Giancarlo Giannini, Anthony Quinn

Trama

Ambientato negli anni Venti, il film racconta la storia di Paul Sutton, reduce di guerra. Tornato a casa pieno di sogni e speranze, il giovane non trova però quello che immaginava: la moglie non lo ha aspettato e lo ha tradito. Per questo motivo, Paul riprende il suo lavoro di rappresentante di cioccolatini con il cuore spezzato. Durante un viaggio in treno, conosce Victoria, sedotta e abbandonata, incinta, dal suo professore dell'università. Paul decide di fingersi suo marito e di aiutarla...