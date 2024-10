“Il ragazzo e l’airone”, l’ultima visione del maestro Miyazaki

Il film animato vincitore dell’Oscar, grande successo nelle sale, arriva su Netflix Alessandro Alicandri







Ogni cosa bella, anche la vita stessa, è destinata a finire. Da questo doloroso pensiero nasce “Il ragazzo e l’airone”, che dovrebbe essere (ma speriamo tutti che non sia) l’ultimo film di Hayao Miyazaki, 83 anni, il più importante regista e animatore giapponese vivente, vincitore dell’Oscar nel 2003 per “La città incantata”, di un secondo alla carriera nel 2015 e poi ancora nel 2024 proprio per “Il ragazzo e l’airone”, in arrivo su Netflix il 7 ottobre dopo un enorme successo al cinema (anche in Italia).

Il film è la storia di Mahito, un ragazzino che parte per un viaggio fantastico alla ricerca della sua matrigna gravemente ammalata dopo la morte della sua mamma. Si rivelerà un viaggio dove riecheggia la “Divina commedia” dantesca, all’interno di una torre che sembra a metà strada tra il mondo dei vivi, quello dei morti e di chi vivrà (rappresentato dalle tenere anime “warawara”). In questa visione così ricca di stimoli visivi, idee sognanti e immagini che vi stringeranno il cuore, troverete una biografia sofferta dell’autore, portata alla luce in mille dettagli simbolici: l’impersonificazione dell’airone nel più che fraterno rapporto con il cofondatore del rinomato studio Ghibli, Isao Takahata (scomparso nel 2018), la lunga malattia di sua madre che si è dovuta sottrarre dai primi anni di crescita dell’autore, e infine le sue preoccupazioni sul futuro, sulle lotte perse per cambiare il mondo e su ciò che sarà della sua eredità artistica.

Preparatevi a una storia complessa da cogliere, a significati non semplici da afferrare, ma lasciatevi andare anche a tutta la potenza della sua arte, che in questo film vi porterà in ogni momento a riflettere sulla domanda che è anche il titolo del film originale (e del romanzo di Genzaburo Yoshino da cui è ispirato il soggetto) ovvero: “E voi come vivrete?”. Tutte le opere di Hayao Miyazaki sono disponibili su Netflix.