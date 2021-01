“Il ricco, il povero e il maggiordomo”: cast, trama e trailer

Foto: Aldo, Giovanni e Giacomo in «Il ricco, il povero e il maggiordomo»

07 Gennaio 2021 | 12:11 di Redazione Sorrisi

Il ricco, il povero e il maggiordomo, rispettivamente interpretati da Giacomo, Aldo e Giovanni, racconta la storia dell'incontro fortuito di un industriale e del suo autista con un venditore abusivo. Quest'ultimo porta scompiglio in villa, ma complice un tracollo finanziario, si rivela una risorsa quando il ricco perde il suo patrimonio. I tre si ritrovano a casa della madre del poveraccio e tra un problema di convivenza e l'altro, devono trovare un garante per poter ottenere un prestito da una banca e rimettere le cose al loro posto.

Cast

Genere: Commedia

Uscita: 2014

Durata: 102'

Regista: Morgan Bertacca

Cast: Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Giuliana Lojodice, Guadalupe Lancho

Trama

Il "ricco" (Giacomo) è un broker spregiudicato ed elegantissimo, che vive tra il lussuoso ufficio nella nuova city di Milano e una villa favolosa alle porte della città. Il suo fido "maggiordomo" (Giovanni) ha una forte passione per le arti marziali, oltre che per la domestica Dolores. Il "povero" (Aldo) vive con la mamma in un quartiere popolare, fa il venditore abusivo e allena una squadra di calcio di bambini extracomunitari. Un incidente rocambolesco porterà i tre ad incontrarsi e, tra mille disavventure, a realizzare grandi cambiamenti!

Trailer